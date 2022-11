Újabb csapás a színházakra: már a féláras jegyekből is kevesebb fogy

Erős októberi forgalom után jelentősen, csaknem 30 százalékkal kevesebb féláras, last minute színházjegyet vásároltak a Maesteszinhaz.hu oldalon, ami azért is beszédes adat, mert amúgy ez az időszak hagyományosan az egyik legkiemelkedőbb szokott lenni. Éves szinten a bevétel az infláció miatt még így is a 2019-es szint fölött lesz, az eladott jegyek darabszáma viszont elmarad attól.

1 órája | Szerző: Sándor Tünde

Két, koronavírus miatt megtépázott évad után az idei lehetett volna az első teljes és normális időszak, de az energiaár robbanás és az infláció nemcsak a színházak üzemeltetőit, hanem a színházba járókat is megütötte, ami máris megmutatkozik még a színházjegymentő vállalkozás, a Maesteszinhaz.hu forgalmán is. Fotó: Ma este Színház! Mint Limbacher Tivadar a maesteszinhaz.hu Kft. cégvezető-alapítója a VG-nek elmondta, miközben épp az egymilliomodik eladott jegyhez közelítenek, és a működésük alatt elért immár kétmilliárd forintos forgalomhoz, a máskor kiemelkedően erős novemberben komoly visszaesést látni. A bázisnak tekinthető 2019 novemberi időszak 70-75 százalékát hozzák darabszámban csak, ami az éves forgalomban mintegy 8 százalékos mínuszt generál majd. Mindeközben a megdrágult színházjegyek révén a bevétel 16 százalékkal nagyobb lesz, mint két éve volt. Az átlagos jegyár 2019-hez képest 25 százalékkal nőtt – 2100 forintról 2600-ra –, ami a rezsiválság és a vágtázó infláció miatt óvatossá vált vásárlói magatartással összeérve már aggasztó előjel a továbbiakra nézve is. Látszik, hogy kevesebb a színházi premier, és több színház jelezte már, hogy a jövő év első hónapjaiban bezár, mert nem tudja miből finanszírozni a sok tíz millió forinttal emelkedő rezsiszámlákat. Fotó: György Zsolt / Ma este Színház! Érvágás ez a helyzet nemcsak a színházjegy mentő, az utolsó napra megmaradó jegyeket féláron – plusz némi kezelési költség fejében – értékesítő cégnek, de a színházrajongóknak is, hiszen így az évad jócskán megrövidül. Ha a nyáron amúgy sem működő színházak a fűtési szezonban sem, vagy csak részlegesen lesznek nyitva, akkor az elérhető előadások száma is jelentősen megcsappan. Nagy kérdés, és egyelőre megválaszolhatatlan, hogy a féláras színházjegyeket forgalmazó társaság nagyobb forgalmat könyvelhet-e majd el, ha tovább csökken a gazdasági helyzet miatt a vásárlóerő, mert több jegyet adnak el féláron, vagy épp emiatt sokkal kevesebb előadásra sokkal kevesebb jegy kerül piacra – teljes áron, vagy kevesebbért. A Maesteszinház.hu hírlevele naponta 120 ezer emberhez jut el, naponta 50-60 ezren nyitják meg és böngészik át a maradék, zömében budapesti színházjegyek listáját. Hétvégén átlagosan 40-50, hétköznap 20-25 előadásra lehet kedvezményes áron jegyhez jutni az oldalon. A cég az elmúlt két évben elkönyvelt 130 millió forintos bevétel után az idén 300 millió forintot érhet el, zömében az infláció miatt megugrott jegyárak révén. A koronavírus előtti években 110-120 ezer jegyet adott el a jegymentő vállalkozás, idén legfeljebb 100 ezret fog összesen, ha az év vége a tervek szerint alakul a várakozáson aluli november után. Ezerkétszázért színházba A tipikus jegyárak idén 2500–3000 forint között mozognak, a legolcsóbban ma például 1200 forintért lehetett színházjegyet vásárolni. Még az Operába is ki lehet időnként fogni féláron jegyeket, de a jó helyre szóló jegyek oda 20 ezer forint körül forognak – tudtuk meg.



