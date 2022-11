Magyarország mindent megtett azért, hogy az Európai Bizottsággal való megállapodás érdekében a korábban kialkudott, az uniós pénzek lehívását lehetővé tevő tizenhét vállalást határidőre teljesítse – jelentette ki Varga Judit igazságügyi miniszter Brüsszelben pénteken.

Fotó: Stephanie Lecocq

Az európai uniós tagországok általános ügyekért felelős minisztereinek brüsszeli ülését megelőzően magyar újságíróknak nyilatkozva Varga Judit hangsúlyozta:

Magyarország intenzív tárgyalási folyamatban, mélyreható munkában van az Európai Bizottsággal, konstruktív és szakmai párbeszéd zajlik Brüsszel és Budapest között.

Kiemelte, a magyar országgyűlés szeptember óta a megegyezésen dolgozik és további tervek vannak az asztalán. Magyarország szombaton hivatalos levélben tájékoztatja a brüsszeli testületet az elvégzett munkáról – tájékoztatott az igazságügyi miniszter.

A Magyarországgal szemben indított jogállamisági kondicionalitási eljárással kapcsolatban azt mondta, a folyamat „próbaper” jellegét öltheti, hiszen – szavai szerint – példája lehet az előremutató párbeszédnek, szimbóluma az egységnek és megerősítése a szolidaritásnak. Figyelmeztetett:

az eljárás ugyanakkor könnyen túszává válhat a különböző politikai napirendeknek.

Ezt – mint mondta – meg kell előzni, ugyanis alá tudja ásni az Európai Unió egységét egy olyan időszakban, amikor Európa soha nem látott kihívásokkal áll szemben.

Kijelentette: Magyarország a tárgyalási folyamatot a „bizalomépítés teszteljárásának” tekinti, ugyanis felelősséget vállalva, emberi és pénzügyi erőforrást nem sajnálva jár el. Magyarország elvárja, hogy partnerei szintén felelős európai hozzáállást tanúsítsanak azért, hogy végre azokkal a feladatokkal lehessen foglalkozni, amelyek igazán fontosak – húzta alá.

Hangsúlyozta:

Magyarország minden olyan vállalást és javaslatot megfontolt, amelyek hozzá tudnak járulni az uniós pénzek felhasználásának hatékonyságához. A magyar intézkedések modellértékűek Európában, példaként szolgálhatnak más tagállamok számára - tette hozzá az igazságügyi miniszter.

Csütörtökön egyébként több EP-képviselő is arról beszélt, hogy szerintük Magyarország nem tett eleget az ügyben, annak ellenére is, hogy több törvénymódosítás és intézkedés is történt a kéréseknek megfelelően.