A kiszámíthatatlan gazdasági helyzet ellenére nem ért egyet azzal a munkavállalói javaslattal, hogy jövőre a minimálbérről szóló megállapodás egy év helyett csak néhány hónapra szóljon Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára, aki a Növekedés.hu-nak adott interjúban beszélt erről.

A főtitkár szerint a bértárgyalások ott még nem tartanak, hogy konkrét számokról legyen szó, ehhez egyébként szükség van a kormány gazdaságpolitikai döntéseinek ismeretére is.

A fizetések jelentősebb emelését a kabinet a munkát terhelő adók csökkentésével segítheti Perlusz szerint,

például a szociális hozzájárulási adó további mérséklésével, ami az egyéb adóbevételeket – a személyi jövedelemadót és a fogyasztási adókat – növelhetné.

Perlusz szerint arra, hogy a reálbérek emelkedjenek, csak akkor van lehetőség, ha a munkások által megtermelt érték is növekszik, különösen, hogy a vállalkozások a járvány kezdete óta csapások sokaságát szenvedték el. Ezért a vállalkozások számára is javasolja a kamatstopot, de a feldolgozóiparnak nyújtott, az energiaárak emelkedésével szembeni segítség kiterjesztését is szorgalmazta, hiszen jóval több vállalkozás működik a szolgáltató szektorban, amely három-négyszer több embert foglalkoztat, mint a feldolgozóipar.

Az infláció alakulásáról szólva elmondta, a VOSZ számításai szerint az idén és a jövő év elején még nőhet a drágulás mértéke, ám azt követően megkezdődhet a pénzromlás mértékének csökkenése.