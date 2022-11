A Magyar Bankholding – ESG-stratégiájának részeként – együttműködésbe kezd a Mastercarddal, és csatlakozik a fizetéstechnológiai cég Priceless Planet Koalíciójához. A bankcsoport az összefogás keretében szeretné felhívni a fiatalok figyelmét a fenntarthatóságra és a zöldpénzügyek fontosságára – ismertette közleményében szerdán a Magyar Bankholdig.



Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A pénzintézet 2022 nyarán fogalmazta meg ESG-stratégiáját, amelynek értelmében kulcsszerepet vállal a lakosság zöldpénzügyi edukációjában, valamint célul tűzte ki működése fenntarthatóvá tételét is. A stratégia egyik elemeként jelölte meg olyan partnerkapcsolatok kialakítását, amelyek hozzájárulnak ezeknek a céloknak az eléréséhez.

A Mastercard Priceless Planet Koalíció 2020 januárjában indul, és célkitűzései szerint öt év leforgása alatt világszerte 100 millió fa ültetésével egyesíti a fogyasztók, a pénzintézetek, a kereskedők és a városok erőfeszítéseit az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Ehhez az együttműködéshez csatlakozott most a Magyar Bankholding is, amely a következő hetekben különböző aktivitásokkal és tartalmakkal arra hívja fel a lakosság és azon belül is a fiatalok figyelmét, hogy egyéni szinten is mennyi minden tehető a fenntarthatóságért a pénzügyek területén.

„A fenntarthatóság megteremtése mindannyiunk feladata – ezért fontosnak tartjuk, hogy saját vállalásaink mellett a lakossági ügyfeleinket is minél inkább a zöldirányba tereljük, a fenntarthatóságot előtérbe helyező szokásokra ösztönözzük őket, és felhívjuk a figyelmüket a zöldpénzügyi termékek nyújtotta előnyökre. Éppen ezért fontos számunkra, hogy egy olyan jelentős partner koalíciójához csatlakozhatunk, mint a Mastercard” – nyilatkozta az együttműködés bejelentése kapcsán Puskás András, a Magyar Bankholding elnöki főtanácsadója.

A közös kampány egyik fő célja a lakosság edukációja és ösztönzése a digitális kártyahasználatra, hiszen az ügyfelek eközben díjmentesen járulnak hozzá a Mastercard faültetéseihez.

„Amikor a Mastercardnál létrehoztuk a Priceless Planet Koalíciót, az az elv vezérelt bennünket, hogy partnereinkkel közösen sokkal többet tudunk tenni a bolygónkért, mint külön-külön programokat indítva. Éppen ezért óriási öröm számunkra, hogy a Magyar Bankholding is csatlakozott ehhez a közös erőfeszítéshez, hiszen a közreműködésével több százezer emberhez érhetünk el, és tehetünk nagy lépést a 100 millió fa elültetésének irányába. A mai egy nagyon fontos nap, és bízunk abban, hogy a globális együttműködésen felül számos hazai fenntarthatósági kezdeményezésen is dolgozhatunk majd együtt„ – ismertette az ambiciózus közös célokat Eölyüs Endre, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatója.