A mostani világgazdaság célja a fenntarthatóság kell hogy legyen. Vannak azonban olyan kormányok, amelyek nem akarják ezt elfogadni – mondta Jeffrey D. Sachs a Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénteki rendezvényén. Kiemelte: a világ számos országában az infláció egyre inkább csökkenő GDP-vel jár együtt.

A stagfláció ismerős fogalom számomra, ebből írtam évekkel ezelőtt a disszertációmat. Napjainkban sajnálatos módon déja vu-t érzek ezzel kapcsolatban, a történelem sajnos ismétli önmagát

– tette hozzá.

Jeffrey D. Sachs világhírű közgazdász professzor és bestsellerszerző, innovatív oktató, a fenntartható fejlődés kiemelkedő szakértője, a Columbia Egyetem professzora, a Center for Sustainable Development igazgatója, aki ezt megelőzően húsz évet töltött a Harvardon.

Sachs kifejtette: a geopolitika céljai nem mindenben és nem mindig azonosak a gazdasági célokkal, a most kialakult világpolitikai helyzet alapja is ez. A fenntartható együttműködésen alapuló gazdaság helyett újra a geopolitikai erőviszonyokat, illetve azok megváltoztatását helyezték a középpontba. Jelezte: az elmúlt három évben négy nagy ellátási sokk rengette meg a világot: a koronavírus-járvánnyal kezdődött a folyamat, amely most a szankciókkal folytatódik, és ki tudja, meddig tart még.

A korábbi krízisekhez képest az ellátási mellett környezeti sokkok is nehezítik a világgazdaság fejlődését. Az biztos, hogy a központi bankoknak ezzel nincs dolguk, nem tudják őket kezelni – jegyezte meg. Érdekes, hogy a pandémia alatt az Egyesült Államok és Kína jól működött együtt a Covid negatív hatásainak csökkentésében, miután az ázsiai országoknak egyébként is nagy tapasztalatuk van a vírusok kezelésében.

Az igazi gazdasági feladat most, amelyben a központi bankok segíteni tudnak, a fenntartható gazdaság alapjainak megteremtése. A jegybankoknak kell megteremteni az átállás alapjait, és felkészíteni a nemzetek pénzügyi rendszereit a zöldfordulatra, továbbá a fenntartható gazdaság finanszírozására.

Ehhez először is csökkenteni kell a károsanyag-kibocsátást, el kell érni a karbonsemlegességet. A zéró karbon szintjét azonban csak nemzetközi összefogással lehet elérni, megoldani, a nemzetek egyenként ezt nem tudják megvalósítani – mutatott rá.

Jeffrey D. Sachs egy érdekes megjegyzést tett a világ mostani energetikai helyzetével kapcsolatban:

Az orosz energiától való függetlenséget csupán az Egyesült Államok erőlteti, és ez már-már nevetséges.

A professzor szerint az orosz–ukrán háborúnak megegyezéssel kell véget érnie.

A hallgatóság soraiból érkezett kérdésre felelve új, világgazdasági és világpolitikai problémának nevezte az egyre jelentősebb túlnépesedést, annak apropóján, hogy a Föld lakóinak száma nemrégiben elérte a 8 milliárdot. Napjainkban különösen az afrikai országok küzdenek ezzel a problémával, ott tartanak, mint Kína harminc-negyven évvel ezelőtt. Afrikában – ahol egy családban legkevesebb négy-öt gyerek van – nemcsak az élelmiszertermelés és -ellátás okoz súlyos gondokat, de olyan problémákkal is szembe kell nézniük az államoknak, mint az elégtelen egészségügyi ellátás vagy a nagy fokú tanárhiány az oktatásban.