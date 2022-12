Az év végével a Netrisk összegezte, hogy milyen meglepő biztosítási tételekkel találkoztak 2022-ben Magyarországon. Az autóbiztosításoknál több meghökkentő adat is volt az idei évben, de ingatlan- és utasbiztosítások terén is van említésre méltó szerződés. A Netrisk közleményében azt írja, hogy kivételesen az átlagdíjak vizsgálata mellett megnézték a skálák szélső értékeit is.

Fotó: S. Candide / Shutterstock

Az autók esetében a kötelező felelősségbiztosításokat vizsgálták, és kiderült, hogy az érvényes kötelező biztosítással rendelkező legidősebb autó Magyarországon egy 1923-ban gyártott modell. Az autó jövőre ünnepli a századik születésnapját és még van rá kgfb, vagyis papíron a forgalomban is közlekedhet a matuzsálem. A casco esetén a legidősebb kocsi egy 1989-es évjárat. Ennél a biztosításnál a legérdekesebb adat, hogy a legmagasabb biztosítási díjat egy Mercedesre fizették be 2022-ben, majdnem 1,9 millió forintot. Ez azt jelenti, hogy a kocsira átlagosan havi 158 ezer forintot fizetett a tulajdonosa csak a casco miatt.

A casco esetében a legidősebb ügyfél egy 92 éves autótulajdonos, a legfiatalabb pedig 18 éves. A kgfb-szerződéseknél az életkorskála két vége 16 és 97 év között van.

A kgfb-szerződések alapján a legnépszerűbb autók Magyarországon az Opel, a Suzuki, a Ford és a Volkswagen, ebben a sorrendben. A casco esetében kissé változik a sorrend, mivel ott a Suzuki a listavezető, második a Ford, majd a Toyota és az Opel.

A ranglista eredménye nem meglepő, hiszen ezek a legelterjedtebb autómárkák Magyarországon. A hivatalos adatok szerint a tavalyi több mint négymilliós autóállomány 52 százalékát adják ezek a márkák. Az autóárak és a szervizköltségek emelkedése, valamint a fokozódó autóforgalom miatt egyébként a személygépkocsik kgfb-átlagdíja is emelkedett idén, 47 292 forintra a 2021-es 47 035 forintról

– mondta a Netrisk.hu ügyvezető igazgatója, Besnyő Márton.

A legdrágább magyarországi ingatlan

A Netrisk arról is írt, hogy a lakásbiztosítási adatok szerint a legértékesebb magyarországi ingatlan 2022-ben 2,2 milliárd forintot kóstált. A legkisebb értékű ingatlan, amelyre biztosítást kötöttek, mindössze 1,4 millió forintot ér.

A hagyományos ingódolog-biztosítások esetében született egy 224 millió forintra kötött biztosítás, illetve egy 50 ezer forintra kötött szerződés is.

A legtöbbet utazó magyar

Lehetséges, hogy volt, aki még többet is utazott 2022-ben, de a megkötött biztosítások alapján a csúcstartó az a személy, aki több mint 40 utasbiztosítást kötött az idei évben.

A biztosításokból az is kiderül, hogy hova utaztak a legkevesebbet a magyarok. 2022-ben a következő desztinációkba mindössze egy-egy utasbiztosítást kötöttek Magyarországon: Bissau-Guinea, Haiti, Libéria, a Marshall-szigetek, Suriname, a Kajmán-szigetek és Vanuatu.