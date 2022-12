A karácsonyt megelőző hetek nagy küldeményforgalmára hívta fel a figyelmet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) hétfői közleményében. A szervezet szerint a csomagok időbeli megérkezését segíthetjük, ha minél korábban indítjuk őket útjukra, figyelünk a pontos címzésre, vagy használjuk különböző csomagautomatákat.

Fotó: Andrew Chin / Getty Images

Jó ötlet lehet a postai szolgáltatók honlapján elérhető nyomkövetés használata is.

A csomagok célba érését segíti az is, ha megadjuk a címzett telefonszámát, esetleg e-mail-címét is, ha pedig mi vagyunk a címzettek, nevünk szerepeltetése a postaládán könnyebbség a kézbesítők számára.

Az NMHH mindemellett azt is kiemeli, hogy ma már sok esetben lehetőség van arra, hogy a postai szolgáltatótól kapott előzetes értesítésben egy előre megadott linkre rákattintva módosítani tudjuk a kézbesítés időpontját, helyszínét, a fizetés módját, az értesítési telefonszámot, és akár vissza is utasíthatjuk a küldemény kézbesítését. Az értesítés általában tartalmazza a nyomkövetési linket is, ahol utánanézhetünk küldeményünknek.

Nem kell a futárra várnunk, ha csomagautomatába érkezik a küldemény. Ezekből egyre több van, az NMHH számításai szerint 1941 automata működik Magyarországon.

Végezetül a hírközlési hatóság az EU-n kívülről érkező árukra 2021 júliusa óta kötelező vámeljárásra hívja fel a figyelmet, valamint arra, hogy