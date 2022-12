Az átlagfogyasztás felett sem drágul a gáz és az áram januártól

A magyar kormány a jövő év elején is fenntartja a rezsicsökkentést – jelentette be az energiaügyi miniszter. Lantos Csaba elmondta, hogy a magyar családok januártól is a rezsicsökkentett árat fizethetik az áramért valamint a gázért, illetve azt is hozzátette, hogy a rezsicsökkentett szint felett sem változik az energia ára.

Magyarországon az egyetemes szolgáltatásban vételezett villamos energia lakossági piaci és a földgáz versenypiaci árát a szolgáltató adatközlése alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) állapítja meg - olvasható az Energiaügyi Minisztérium sajtóközleményében. A MEKH döntése szerint ebben a körben 2023 elejétől is a jelenlegiekkel megegyező árakat kell alkalmazni. A lakossági felhasználók tehát továbbra is a már megszokott árakkal találkoznak majd az újévben, az átlagfogyasztás alatt és felett sem lesz változás. A döntés a társasházakat vagy többgenerációs családi házakat, az állami és önkormányzati bérlakásokat is érinti – tájékoztatott a tárcavezető. Fotó: Sashkin A miniszter hangsúlyozta: az európai felhasználók közül a magyar emberek kapják a legolcsóbban a földgázt, és a második legkedvezőbb árat fizetik az áramért. Hozzátette, hogy csak a szerbiai fogyasztók számára kerül kevesebbe a két legfontosabb energiahordozó. Féléves mélypontra esett a gázár Az orosz szállítások stabilak, az LNG-kínálat bőséges, a tél pedig egyelőre enyhe. Emlékeztetett arra, hogy az átlagfogyasztás feletti lakossági áram- és gázárak jövő évi első megállapítási időszaka március helyett április végéig tart. 2023 elején tehát az eddigi gyakorlattól eltérően nem három, hanem négy hónapra rögzítik a rezsicsökkentett szinten túli tarifákat. Mivel májusig a jelenlegi díjak maradnak érvényben, a családok a teljes fűtési szezonban azonos árakkal számolhatnak. Hozzátette: januártól nem módosulnak az egyetemes szolgáltatásban maradt mintegy 150 ezer mikrovállalkozás által fizetendő, kedvezményes sáv feletti versenypiaci árak sem.

