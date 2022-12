Minden évben komoly fejtörést okoz a kereskedőknek, hogy a saját profiljukban milyen termékkategória lehet a slágertermék karácsonykor. Jellemzően az elemzéseik és a megérzéseik alapján rendelnek kisebb-nagyobb árukészletet egy-egy termékfajtából. Ehhez ezen logika alapján lövik be a karácsonyi vásárlás alatt elérhető legnagyobb hasznot.

Nem egészen vakon döntenek, a kereskedelem is használja a világhálón fellelhető keresési információkat, amelyet a felhasználók „ajándékötlet” címen írnak az egyes internetes felületekre. Továbbá célzottan nyernek ki adatokat azon termékterületekről, amelyek a saját üzleti profiljukba vágnak, és adatbázisként használják a saját omnichanel (közösségi média és saját webshop) felületeiken való felhasználói aktivitást.

Nagyon nem mindegy a döntés: számításunk szerint (lásd keretes írásunkat) októbertől decemberig nagyjából 670 milliárd forint „udvarolható” ki a vásárlók zsebéből ajándék gyanánt.

Már októberben is a karácsony került fókuszba Októberben az üzemanyag-eladások nélkül számolt kiskereskedelmi forgalom 1247 milliárd forint volt, ebből 702 milliárd ment el élelmiszerre, dohányárura és egyéb napi fogyasztási sikkre, míg a maradék más-más termékcsoportban képződött. Az adatok alapján arra lehet következtetni, hogy az élelmiszer-eladások nélkül számolt októberi forgalom 15 százaléka már karácsonyi ajándékokra ment el. Novemberben a teljes forgalom 1300 milliárd forint körülire várható, és ebből 700 milliárd lehet az élelmiszer-eladás. A maradék összeg 40 százaléka keletkezhet a karácsonyi ajándékok vásárlásából. Decemberben a forgalom eléri, vagy meghaladhatja az 1500 milliárd forintot, amiből az élelmiszer 800 milliárd körül alakulhat, ezt leszámítva a maradék érték fele kerülhet a fa alá. Így a teljes várható karácsonyi ajándék költés átlépheti a 600 milliárd forintot.

Az persze nagy kérdés, hogy ez az összeg hogyan oszlik meg az egyes termékcsoportokban. Ami biztos, hogy a játék a legnagyobb siker minden tekintetben. Erre a kategóriára a napi fogyasztási cikkekkel kereskedők (az úgynevezett FMCG-ágazat) is ráállnak, ahogyan a szakboltok is hatalmas forgalmat bonyolítanak le a karácsonyi időszakban. Ezen belül a legók és a társasjátékok a két sikerkategória, illetve minden évben megjelennek 5–8 ezer forint közötti árszinten olyan „smart” termékek, amelyekért megőrülnek a gyerekek.

Ezt a piacot karácsonykor nagyjából 80-100 milliárdosra veszik az elemzők. Ráadásul ez minden évben növekszik.

A helyzet azonban bonyolult, hiszen a játékpiac tágabb az egyszerű, hagyományos gyerekjátékoknál. Érdemes idesorolni a játékkonzolpiacot és a hozzá kapható kiegészítőket (kontrollereket), illetve a konzolokon használt játékprogramokat. Ez utóbbiak eladásainak számolásáról ma már azért mondanak le, mert a vásárlók közvetlenül a gyártótól, a saját konzolok online felületén szerzik be a termékeket letöltőkódokkal.

Meglepő azonban, hogy a játékszoftverek piaca sosem karácsonyra élesíti magát, a kiadóknak például sokkal fontosabb a nyári szünidős szezon. Az elektronikai gyártók viszont nagyon készülnek az ünnepre. Emlékezetes, hogy tavaly az Xbox- és a PlayStation-játékkonzolokból is hiány alakult ki, egyrészt a csipek hiánya miatt, másrészt a bezártság sokakat terelt az online játékok felé.

Mi a legmenőbb ajándék 2022 karácsonyára?

Az olyan eszközök, mint a játékkonzol, szépen átvezetik a háztartásokat az egyéb műszaki cikkek irányába. Az okostévék, valamint az okosmonitorok ugyancsak nagyot mennek karácsonykor. A háztartások erre az időszakra időzítik az otthonuk fejlesztését. Ma a televízió pedig újabb és újabb igényeket támaszt a műszaki cikk területen. Néhány évvel ezelőtt hatalmas sláger volt a házimozirendszer, és ezt az igényt a jó televízió is generálta. Most azonban a videómegosztók,

a streamingszolgáltatók kifogták a szelet a gyártók vitorlájából, és a házimozit kábelen hozzák el a fogyasztóknak.

Persze a gyártók így sem maradnak munka nélkül, ugyanis a legjobb hangrendszerekkel szerelt televíziók sem képesek pontosan értelmezni a streamingszolgáltatók tartalmaihoz kapcsolt bonyolult hangkódokat, így gyakran a legjobb vizualitás mellett gyatra hangzással szembesülnek a felhasználók. Erre találták ki jó pár éve az úgynevezett hangprojektort, amely egy optikai kábellel csatlakozik a televízióhoz, és a benne levő csip értelmezi a kapott hangjeleket, illetve képes a környezete feltérképezésével szétszórni a helyiségben a hangokat, mintha egy moziban ülne a néző. E berendezések ára öt-hat évvel ezelőtt félmillió forintnál kezdődött.

A streamingszolgáltatók előretörésével a gyártók komoly piaci rést láttak a hangtechnika ezen területén, és megalkották az úgynevezett sound barokat, amely az eredeti Yamaha-technológián alapulnak, de jóval elérhetőbb áron.

A hangtechnika egyébként az idén is slágertermék, hiszen nemcsak a videó-, hanem a zenei megosztók is az átlagfogyasztó hétköznapjának részei lettek. A bluetooth-technológia 24 éve van jelen az elektronikai eszközök piacán, az erre épülő hangtechnika pedig folyamatosan megújul.

Kifejezetten slágerterméknek számít a hordozható (telefonnal szinkronizálható) hangfal, a kis kempinghangszóró és a fülhallgató is.

Meglepő módon az idén a csúcskategóriás mobil már nem ment akkorát, mint az előző években, ugyanakkor az okosórában még volt szufla. Minden évben komoly igény mutatkozik a háztartási termékekre, így a porszívóra (újabban a robotporszívóra) és az indukciós konyhai készülékekre.

Ezeket az ajándékokat keresik karácsonyra a magyarok

Az energiaválság miatt az alternatív fűtőberendezések is nagyot mentek az idén, itt azonban megoszlanak a vélemények, hogy ezt érdemes-e belevenni a karácsonyiajándék-szegmensbe. Érdekesség, hogy az otthoni kávéfőzést a kapszulák teljesen megváltoztatták, ma már közel sincs akkora keletje az automata kávéfőzőnek, mint néhány évvel korábban, arról nem is beszélve, hogy a kapszulás berendezések ára a töredéke az automatáknak.

Két nagyon fontos szegmense van még a karácsonyiajándék-piacnak, az egyik a DIY, vagyis a barkácstermékek, a másik a praktikus „ketyerék” piaca.

A barkácsszegmensben a kézi szerszámok viszik a prímet, abból is az akkumulátoros technológiára alapuló berendezések, amelyek ára most kezd el sokak számára megfizethetővé válni.

Ugyancsak ebbe a kategóriába tartoznak a sportszerek, különösen a horgászathoz köthető termékek, mint a halradar, a kapás esetén önkioldós horgászbottartó vagy a kempingtermékek.

Nagyon sokan viszont nem praktikus, hanem különleges karácsonyi ajándékot keresnek. Méghozzá megfizethetőt. Itthon ezeket az igényeket a hírhedt, híres netes boltok (például a Wish) igyekeztek lefedni, de ezen a területen is megjelentek olyan láncok, amelyek közérdeklődésre tartanak számot. Az első a Pylones volt, amely viszonylag magas árszínvonalon kínál praktikus dizájnertermékeket. Mára viszont megjelent a skandináv Flying Tiger vagy a német Tedi. De több ázsiai lánc is jelen van piacon, amely a plüssállatokon kívül meglepően jó dizájnerholmikat kínál.