Friss egyéni vállalkozói nyilvántartási számmal és EUTR-regisztrációval is rendelkezett az a csaló, aki több telefonszámon is intézte a megrendeléseket, írásban kérte, és hivatalosan válaszolt is rájuk – a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szerint ezzel is a megbízható eladó látszatát keltette. Az érdeklődőknek számos esetben emlegette a nála végzett Nébih-ellenőrzéseket, valamint gondot fordított arra is, hogy a hirdetéseiben és a pecsétjében feltűnően jelenjen meg az EUTR technikai azonosítószám. A megrendeléseket követően valós számlázóprogrammal kiállított díjbekérőt és számlákat küldött.

Fotó: Kustor Réka / Kisalföld

Egy vásárló azonban nála is felkészültebb volt – legalábbis ez derül ki a Nébih közleményéből.

A csalót végül lebuktató vevőnek több gyanús részlet – túl alacsony ár, a fatelepként bejelölt hely egy irodaház volt, előre utalás sürgetése – is feltűnt a hirdetések és az eladóval folytatott levélváltás szövegében,

ezekkel az észrevételeivel pedig megkereste a Nébihet. A hatóság a bejelentés alapján telefonos próbavásárlást indított, amely során az ellenőrzött nem tudta minden kérdésben igazolni magát, így a hatóság írásban is eljárást indított.

A hirdetővel szemben további információk is érkeztek, amelyek alátámasztották, hogy a megrendelt áru végül sosem érkezett meg a vásárlókhoz. A hivatal törölte az érintettet a hatósági nyilvántartásokból, az általa használt telefonszámokat pedig közzétette a feketelistán.