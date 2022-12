Június végére 4900 alá csökkent a Magyarországon működő bankjegykiadó automaták száma, miközben egy évvel korábban csaknem ötezer ilyen készülék működött országszerte – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) statisztikáiból.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

A jegybank adatai szerint az ATM-ek száma 2019 harmadik negyedévének a végén érte el a csúcspontját, akkor 5105 készüléket tartottak nyilván: azóta viszont lassú ütemben ugyan, de folyamatosan apad az állomány.

Az ATM-ek településtípusonkénti eloszlása nem változott jelentősen: az automaták nagyjából egyharmada működik Budapesten, közel 20 százalékuk a megyeszékhelyeken, a készülékek valamivel kevesebb mint felén pedig a kisebb települések osztoznak.

Az ATM-ek számának lassú csökkenése persze nem túlságosan meglepő. Mint ahogy arról már a Világgazdaság többször is beszámolt, a bankok fiókhálózata viszonylag gyors ütemben zsugorodik Magyarországon: az első fél év végén 1786 értékesítési egység működött országszerte, ami 4 százalékos csökkenés az egy évvel korábbi állapothoz képest. 2015 közepe óta pedig több mint ezer bankfiók tűnt el a térképről, ami nyilvánvalóan hat a működő ATM-ek mennyiségére is, hiszen sok esetben a fiókkal együtt az ott működő bankjegykiadó automatát is megszünteti az éppen racionalizálást végrehajtó pénzügyi szolgáltató.

A darabszám csökkenését a forgalmi adatok is indokolhatják. Az MNB adatai szerint ugyanis 2022 második negyedévében összesen 23,2 millió alkalommal vettek fel készpénzt bankkártyával Magyarországon,

ami ugyan 2,5 százalékkal több az egy évvel korábbinál, ám a 2019 áprilisa és júniusa közötti 27,2 milliótól csaknem 15 százalékkal elmarad.

Ez arra utal, hogy a koronavírus-járvány okozta erős visszaesés után már nem épült vissza a készpénzfelvételi darabszám a korábbi szintre, feltehetően azért, mert az emberek már jóval tudatosabban megtervezik, hogy hányszor járuljanak az automatához. Ezt alátámasztja, hogy a belföldi készpénzfelvételek összege – leszámítva a 2020-as, járvány okozta erős törést – folyamatosan emelkedő tendenciát mutat, vagyis

a kártyabirtokosok igyekeznek ritkábban készpénzt felvenni, de akkor a kellő mennyiségben.

A jegybank statisztikáiból az is jól látszik, hogy a hazai ATM-ek egyre inkább kezdik kiváltani a bankfiókokban működő pénztári szolgáltatást. Az idei év második negyedében már több mint 2,7 millió alkalommal fizettek be készpénzt belföldön bankkártyával a magyarok, ami közel 25 százalékos ugrás az egy évvel korábbihoz képest.

Eközben a befizetett pénz mennyisége meghaladta a 624 milliárd forintot, ami szintén majdnem a negyedével több a 2021. második negyedévinél.

A kártyás készpénzbefizetések dinamikus bővülése egyrészt a befizetésre alkalmas ATM-ek terjedésével, másrészt azzal magyarázható, hogy az új típusú készülékeknél befizetett összeg azonnal jóváíródik, miközben a régi, „borítékos” módszernél még akár napokat is várni kellett arra, hogy megjelenjen a számlán a pénz.

Az ATM-hálózat lassú zsugorodása feltehetően az előttünk álló időszakban is folytatódik majd: ennek elsődleges oka az elektronikus banki műveletek további térnyerése és a készpénzforgalom csökkenése lehet.