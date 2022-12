A Világgazdaság számításai szerint az üzemanyagárstop a tavaly november 15-i bevezetése óta eltelt majdnem 13 hónap alatt átlagosan közel 360 ezer forintot hagyott az autót használó magyar háztartásoknál.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

Miből számoltuk ezt ki?

A nyilvántartások szerint Magyarországon mintegy 2,4 millió háztartás rendelkezik személygépkocsival. A KSH 2021-re vonatkozó kimutatása szerint az országban nagyjából 4 millió autót tartanak nyilván.

A két adat összevetéséből az következik, hogy egy háztartásra 1,6 kocsi jut.

Abból indultunk ki, hogy

egy járművet havonta kétszer kell megtankolni,

és egy tankoláskor 50 liter üzemanyag vételezését vettük alapul.

Tehát egy háztartásra vetítve 1,6 jármű esetében kell üzemanyagról gondoskodni havonta kétszer, összesen 100 liter erejéig. Most már csak a figyelembe vett árszintek rögzítése van hátra a modellünkből.

Ebben segítségünkre volt a Tolls.eu, amely historikusan rögzíti mind a benzin, mind a gázolaj árát kontinensenként, így az európai országok árait is.

Minden a feje tetejére állt, kivéve a magyar benzint

Ebből az adathalmazból az látszik, hogy 2021. november közepén, amikor itthon 480 forintban rögzítették az üzemanyagok árát, a benzin és a dízel átlagos árszintje literenként 1,5 euró körül voltaz EU-ban. Az eurót annak idején körülbelül 370 forintban jegyezték. Vagyis tavaly november közepén már literenként 80 forintos árelőnyt élveztek a magyarországi kutakon tankolók.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

Az alkalmazott paraméterek február végéig nagyjából állandósultak. Ezért a november–február időszakra azt kapjuk, hogy ebben a periódusban egy háztartás havi 75 ezer forintot adott ki üzemanyagra itthon, miközben ha külföldön kellett volna tankolnia, akkor ugyanez 90 ezer forint lett volna. Így aztán

november és február között egy hazai háztartás havonta 15 ezer forintot spórolt meg a hatósági árnak betudhatóan, három hónap alatt összesen 45 ezer forintot.

A tél végén aztán kirobbant az orosz–ukrán háború, az üzemanyagárak pedig kilőttek. Március közepén a jellemző árszint már inkább 2 euró volt literenként. Az árfolyamban is voltak mozgások, de ekkor még nem nagyságrendiek, így továbbra is a 370-es váltással számoltunk április végéig. Áprilisra az európai üzemanyagárszint korrigált, és az 1,8 eurós tartomány volt a jellemző. A 480 forintos hatósági ár továbbra is elérhető volt korlátozás nélkül a háztartásoknak.

Március–április között itthon egy háztartás változatlanul havi 75 ezer forintért tankolt, miközben ugyanez határon túl márciusban 120, áprilisban 100 ezer forint lett volna. A megtakarítás erre a két hónapra 70 ezer forint.

Májustól emelkedő és csökkenő trendek is voltak Európában a benzin és a dízel árában, de nem lövünk nagyon mellé, ha onnantól kezdve az 1,7 eurós átlagárat tekintjük bázisnak egészen mostanáig. Az árfolyam viszont elszállt, és tartósan a 400 forint fölötti tartományban ragadt. Voltak ettől alacsonyabb jegyzések is, mindenesetre méltányolható, ha az egyszerűség kedvéért májustól 400 forintos euróból indulunk ki.

Fotó: Komka Péter

A május–december idővonalat viszont muszáj kettébontani, mivel itthon szigorítottak a benzinárstop szabályozásán: június legvégétől csak a magántulajdonú gépjárművek tankolhattak 480 forintért, a céges autók nem. Az utóbbiak körét 800 ezer személykocsira becsülik, így 4 millió helyett ekkortól már csak 3,2 millió autó volt jogosult a rezsicsökkentett üzemanyag megvásárlására.

A lényeg azonban, hogy májustól júliusig itthon változatlanul egységesen 75 ezer forint maradt a háztartások üzemanyag-kiadása, miközben külföldön ez 110 ezer forint lett volna. A megtakarítás havi 35 ezer forint, három hónapra 100 ezer forint.

Augusztustól december első hetéig, négy hónapon át ugyanez a mértékű kedvezmény volt realizálható, összesen 140 ezer forint, de már csak egy szűkebb, ám még így is tömegesnek tekinthető rétegnek.

Summa summarum

A fentieket összesítve azt kapjuk, hogy

november és február között 45 ezer,

március és április között 70 ezer,

májustól júliusig 100 ezer,

augusztustól decemberig 140 ezer forint

maradt a hazai háztartásoknál pusztán abból kifolyólag, hogy a kormány garantálta a 480 forintos üzemanyagárat.

Ez összesen 355 ezer forint.

Amikor részben az ársapkának betudható okokból kialakult feszült üzemanyag-ellátási problémák miatt bosszankodunk, érdemes azt is észben tartani, hogy az intézkedés egy 13. havi átlagos nettó bért hagyott a zsebünkben.

Nagytotál

Ez lenne tehát a mikroszint, amit viszont érdemes kiegészíteni a makroszintű számadással is. Ebben van jelentősége annak, hogy augusztustól már csak a privát autók tankolhattak árstopos üzemanyagot. Alapesetben ugyanis 4 millió személyautóra vonatkozott az árelőny, de csak július végéig. Augusztustól kiemelték a körből a nem magánszemélyek tulajdonában álló, körülbelül 800 ezer darabos céges flottát. Onnantól már csak 3,2 millió autó maradt játékban.

Mindez azt jelenti, hogy 2021 novembere és 2022 júliusa között (a már említett 1,6-es autószorzóval kalkulálva) 2,4 millió háztartásnál összesen 500 milliárd forintot hagyott ott a kormány, augusztustól decemberig pedig 2 millió háztartásnál még 280 milliárdot.

Az üzemanyagárstop végső számlája tehát majdnem 800 milliárd forint,

ha úgy tetszik, ennyi benzinpénzt hagyott meg a háztartások kasszájában az ötödik Orbán-kormány. Innen nézve komoly, már-már pótolhatatlan űrt hagy maga után a 480 forintos hatósági ár kivezetése.