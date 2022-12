Új feltételek a minősített hiteleknél A Magyar Nemzeti Bank bővítette a minősített fogyasztóbarát lakáshitel (MFL) feltételrendszerét a hitelezés zöldebbé tétele és a folyamatok elektronikus útra terelése érdekében – közölte a jegybank. A módosítás értelmében 2023 áprilisától az intézmények zöldhitelcél esetén – az MNB Zöld tőkekövetelmény-kedvezmény programjával összhangban – nem számíthatnak fel folyósítási díjat, illetve egyéb költséget a feltételek teljesülésének ellenőrzésére. A hitelező pénzügyi szolgáltató emellett – egyszeri alkalommal – köteles lesz átvállalni a hiteles energetikai tanúsítvány ügyfelet terhelő költségét is. A zöldhitelcélok igazolt teljesülése esetére a bankoknak lehetőségük lesz zöldkamatkedvezményt is biztosítani, így az adósok az új keretek között jóval kedvezményesebben érhetik el zöldlakáscéljukat. Egy 20 millió forintos, 20 éves, 9 százalékos kamatozású hitelnél például mintegy 100 ezer forint előnyt élvezhetnek hitelfelvételkor, 1 százalékpontos kamatkedvezménnyel pedig hozzávetőleg 3 millió forinttal alacsonyabb visszafizetendő összeggel számolhatnak a futamidő alatt. Az adminisztratív terhek csökkentése és az online hitelezési folyamatok elterjedése érdekében az MNB arról is döntött, hogy 2024 elejétől az ügyfeleknek minden MFL kölcsönnél lehetőségük lesz a hiteligénylési folyamatot elektronikus úton lefolytatni.