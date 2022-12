Kovács Árpád szerint kérdéses, hogy tartható-e a jövő évi költségvetés

A kockázatok ellenére is csökkenhet jövőre az államadósság – ítéletet mondott a Költségvetési Tanács Hozzájárulását adta a jövő évi büdzsé módosításáról szóló kormányrendelet kihirdetéséhez a Költségvetési Tanács a keddi ülésén, miután a múlt héten a kabinet megküldte a készülő jogszabályt. A háromtagú testület jókora kockázatokat is lát a büdzsében, még úgy is, hogy a hiánypálya magasabb lesz a tervezettnél.