A szilveszteri–január eleji időszakra a legtöbb egzotikus destinációba már nem vagy csak nagyon elvétve lehet helyet foglalni az utazási irodáknál, a last minute ötletelés során lehet, hogy kompromisszumokat kell kötni a célországot vagy az időpontot, esetleg az árat illetően. A helyzet persze korántsem reménytelen, korlátozottan még van lehetőség az utolsó pillanatban is befizetni Egyiptomba, Dubajba és a kanári-szigeteki szilveszterezésre.

Minden évben nagy durranás a turizmusban is a szilveszter.

Fotó: Arturo Hernandez / AFP

Egyes helyszíneken azonban már inkább csak február végére–márciusra érdemes utazást tervezni, a korábbi időpontok ugyanis rég beteltek.

Egyiptom mind tengerparti, mind kulturális látnivalók szempontjából kiemelten népszerű, sokak kedvenc úti célja. Keresettek továbbá: Dubaj, Dominika, Mexikó, Mauritius, a Maldív-szigetek és a Seychelle-szigetek

– tájékoztatta a Világgazdaságot az év végi kínálatról Bakó Balázs, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) szóvivője.



Mennyibe kerül az idén a szilveszteri utazás külföldre?

Az ár nagyon sok mindentől függ, konkrétan a célországtól, a tartózkodás időtartamától, a szállás kategóriájától, az ellátástól, a szolgáltatásoktól, vagyis nagyon széles skálán mozog az egzotikus utazások ára a téli szezonban.

Konkrétabban és összességében jó viszonyítási alap lehet, hogy 15-25 százalékos emelkedést lehet látni a szilveszteri utazási csomagok árában az előző évihez képest.

Fotó: Anadolu Agency / Getty Images

Ennek oka korántsem az utazási irodák árképzésében, hanem a megemelkedett utazási, szállás- és egyéb szolgáltatási költségekben keresendő

– emelte ki a MUISZ szóvivője.

Fontos tudni, hogy a korábbi évek azonos időszakához képest mindenképpen magasabb repülőjegy- és szállásárakkal kell számolniuk a most utazóknak.

Nem is akármilyen mértékben drágult a repülés.

A repülőjegyek esetében – függetlenül attól, hogy hagyományos vagy „fapados” légitársaságok járatairól van szó – tetemes, akár 50-70 százalékos áremelkedésnek lehetünk tanúi, akárcsak a 2021. decemberi–2022. januári időszakhoz képest is. Ennek okait az üzemanyagok és egyéb járulékos költségek globális emelkedése mellett a korlátozottabb légitársasági és csökkent repülőtéri kapacitásokban kereshetjük.

A szilveszteri utazás, a tengerparti pezsgős évbúcsúztató, az új évi nyaralás külföldön azonban olyan különleges élmény, amelyre szívesen áldoz pénzt, aki csak teheti. Többet is, mint az átlagos időszakokban, de az ünnepi felár világszerte elfogadott és ismert jelenség.

Az olcsó buszos szilveszteri utazások felett eljárt az idő a magas üzemanyagárak és a megemelkedett szállásdíjak, valamint az egyéb járulékos költségek miatt. Aki ilyet keres, nehezen talál, vagy hónapokkal korábban el kell köteleződnie.



Télből a nyárba



Télből a nyárba és a még nagyobb télbe, hófödte hegyek közé utazni is népszerű alternatíva szilveszterkor is.

Az egyéni szervezésű utazások mellett sokan választják ebben az időszakban is az irodák kínálatát.

Fotó: Markus Gebauer Photography

A legkedveltebb célországok a síelni vágyók körében idén is Ausztria, Szlovénia, Szlovákia, de egyre népszerűbbek Bosznia-Hercegovina egyes hegyei, köztük a Jahorina is, amely az 1984-es szarajevói téli olimpia egyik helyszíne volt – sorolta Bakó Balázs. Mint megtudtuk,

az idei télen inkább közelebbi, 500 kilométeren belüli célpontokat, és jellemzően rövidebb, a korábbi hétéjszakás helyett átlagosan inkább négyéjszakai tartózkodást keresnek az utazók.



Van még fizetőképes kereslet

Az energiaválság idején is népszerű még a szilveszteri utazás külföldre? – adódik a kérdés. A válasz pedig meglepő, de az emelkedő megélhetési költségek, a meredeken növekvő infláció dacára sem, vagy csak igen kis mértékben tapasztalható csökkenés a szilveszteri utak iránti érdeklődésben – tudtuk meg az utazási irodák szövetségének szóvivőjétől.

A karácsonyi időszak hagyományosan kissé csendesebb, de már jó ideje nem szigorúan otthoni ünnep, a szilveszter viszont mindig is a szórakozásról, a nagy baráti társaságok közös partizásáról szólt. A decemberi színházi műsorok, operaházi előadások kínálatából elsőként kelnek el a december 31-re szóló jegyek, és hagyományosan népszerűek az újévi koncertek. Hasonlóan keresettek a műsoros éttermi vacsorák, tematikus szilveszteri gálák, a kabarék, mert a szilveszter jó apropó arra, hogy alaposan elbúcsúztassuk az évet.

A hazai szállodák is jó év végi forgalomról, mutatós előfoglalási arányokról számoltak be, mindenekelőtt Budapesten telnek meg a hotelek és a hostelek, ám az Airbnb-házigazdáknak sincs okuk panaszra, jönnek a külföldiek szép számmal Budapestre az év utolsó napjára.

Fotó: Getty Images



Szilveszterre kiadó házat is lehet még találni

A nagyobb baráti társaságok nem csak a nagyvárosi éjszakai partikat kedvelik, szívesen bérelnek ki teljes családi házakat is a zömében 10-12 fős csapatok.

Ahogy fogynak a szabad helyek, egyre vastagabban fog a házigazdák ceruzája, az egy-két éjszakára számított középár 150–350 ezer forint között mozog a szilveszteri szállásajánlatok között.

Nagyon kelendők a Balaton környéki házak, ezekből még most is lehet találni kiadót, hiszen nagy a tó környéki vendégfogadói kapacitás, és jó pénzért sokan kinyitják a házukat ilyen rövid távra is. A fűtési költség, a meleg víz, a szauna vagy a dézsafürdő használata újraszámolást kíván a megváltozott rezsiszabályok miatt, de miután szabad árazás van, minden szállásadó olyan árat határozhat meg, amennyiért neki megéri kiadni, és persze amennyiért ki is veszik.

A nagyobb fürdővárosok a település kulturális és vendéglátós infrastruktúrája miatt kedveltek, itt az évbúcsúztató előtt, után, sőt közben is van lehetőség a házon kívüli szervezett programokra.