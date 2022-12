„Az épületek elektromos és digitális infrastruktúrájában alkalmazott megoldások egyik piacvezetőjeként a Legrand csoport globális nemzetközi környezetben tevékenykedik, ám fontos értéknek tartjuk, hogy a helyi, országos jelenlét minden esetben gazdagítja a know-how-t, erősíti a közös tudásbázist. Ebben a tekintetben a magyarországi jelenlétünk az Európai Unión belüli központi elhelyezkedésnek köszönhetően kifejezetten előnyös az európai ügyfeleink elvárásainak megértéséhez. A gyártásban és a kutatás-fejlesztésben dolgozó, több mint 500 alkalmazottal Magyarország az egyik fő gyártási és termékfejlesztési központunk Európában. Ennek jelentőségét igazolja, hogy 2022-ben ünnepeljük 30 éves jelenlétünket Magyarországon” – mondta lapunknak Frederic Xerri, a Legrand csoport európai vezérigazgató-helyettese. Kiemelte, hogy az elmúlt időszak fejleményei,

a pandémia és az ukrajnai háború üzleti és személyes környezetünkre gyakorolt hatásai következtében egyre gyorsabb a digitális transzformáció, ami az üzleti interakciókat a kommunikáció, az üzenetküldő vagy éppen a rendelési platformok fokozottabb használatával is megváltoztatja.

„Ez a változás bizonyos feladatok esetében termelékenységnövekedést is hozhat, de az emberi kapcsolat továbbra is a Legrand és partnerei DNS-ében van. Ezért a Legrand Magyarország csapatát is nap mint nap az a kihívás hajtja, hogy az energiaforrások optimális felhasználásának biztosításával tovább javítsuk az életminőséget. Olyan műszaki megoldásokra összpontosítva, amelyeket a termelési láncunk tagjai (forgalmazók, telepítők, tervezőirodák) gyorsan alkalmazni tudnak. Ennek szellemében a közelmúlt válságai például felgyorsították az új termékeink bevezetését, és növelték a magyarországi csapat ügyfélcentrikus működését is.”

A jelen gazdasági körülményeit alapjaiban átíró energiaár-robbanás is új piaci lehetőségeket teremt a vállalat számára. Hiszen a Legrand már korábban is aktívan részt vett az energiahatékonyság növelésében, többek között azzal, hogy a klasszikus kapcsolók mellett már energiamérési és -szabályozási megoldásokat kínál az ipari és a lakossági alkalmazásokhoz.

Frederic Xerri. Fotó: Világgazdaság

„Mi már korábban is részesei voltunk például az elektromos átállást támogató, az energiahatékonyságot növelő és az energiafogyasztás kontrollját biztosító fejlesztéseknek. A közelmúlt eseményei pedig további érveket szolgáltatnak arra, hogy ezeket a megoldásokat elfogadják és alkalmazzák a piac szereplői. Ilyen például az autópark elektrifikációjához kapcsolódóan az elektromos járműtöltők telepítése, mert a Legrand ma már kulcsszereplő ebben az ágazatban. Ebből eredően pedig a Legrand Magyarország is támogatja a magyarországi elektrifikáció felgyorsítását, ezen belül az e-mobilitást.”

A szakember nemcsak ezért tartja különlegesen sikeres privatizációnak a Legrand 30 évvel ezelőtti magyarországi megjelenését, hanem azért is, mert miközben a szentesi gyár a globális piacra termel, az ott működő kutató-fejlesztő bázis magyar szakemberei olyan termékcsaládokat fejlesztenek, amelyek a Legrand csoport nemzetközi hálózatában is sikerrel értékesíthetők.

Innovatív termékek

„A magyar leányvállalat az alkalmazkodóképesség szép példája, hiszen azon a kezdeti szándékon túl, hogy Magyarországon a villamos berendezések terén a helyi referenciaszereplő legyen, mára már messze többről szól a történet. A három évtized alatt eljutottunk oda, hogy a Magyarországon kifejlesztett know how ma már a globális Legrand csoport javát szolgálja. Ez a fejlődés egy olyan, hosszú távú folyamat része, amely a Legrand életében tovább erősíti a magyarországi gyártás és fejlesztés szerepét.” Ami az európai igazgató szerint azért is fontos, mert a villanykapcsolóival a globális piac vezetői közé tartozó Legrand a saját fejlesztések és az akvizíciók eredményeként ma már az intelligens otthoni eszközök, az elektromosautó-töltők piacán, valamint az IT és a digitális hálózatok területén is jelentős portfólióval rendelkezik.