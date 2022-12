Az erre az évre járó, maximum 130 ezer forintos adókedvezmény kihasználása érdekében az elmúlt hetekben 8-10 ezren is köthettek új nyugdíjbiztosítási szerződést a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) becslése szerint. A közleményben a szervezet felhívja a figyelmet, hogy adójóváírás csak akkor igényelhető, ha a kedvezmény alapjául szolgáló összeg december 31-ig be is érkezik a biztosítónál vezetett számlára.

A kormány támogatja az öngondoskodást, három esetben is a 20 százalékos elvet érvényesíti. Ahhoz ugyanis, hogy a fentebb említett 130 ezer forintot valaki megkapja, éves szinten 650 ezret kell befizetnie a számlára, az önkéntes nyugdíjpénztáraknál viszont 750 ezret, igaz, a korlát ott 20 ezerrel magasabb, vagyis itt 150 ezer forint igényelhető vissza, míg a nyugdíjcélú előtakarékossági számlák tulajdonosai az év során elhelyezett befektetésük legfeljebb ötödére, azaz 100 ezer forintra lehetnek jogosultak.

A három jogcímen idén is maximum 280 ezer forint igényelhető vissza, az előfeltétel az, hogy mindenki befizesse a személyi jövedelemadóját (szja).

A NyugdíjGuru News összesítette, hogy kikre vonatkoznak ezek a hazánkban:

az 1,1 millió önkéntes nyugdíjpénztári tagra,

a 460 ezer nyugdíjbiztosítással rendelkezőre,

a 93 ezer nyugdíj-előtakarékossági számlát birtoklóra.

Az óév végén a bankok jellemzően korlátozzák ügyfélszolgálataik nyitvatartását, 31-én pedig már zárva lesznek, így a pénzeknek péntekig kell célba érniük. Jellemzően azonban a nagy többség nem él ezekkel a lehetőségekkel, tavaly a nyugdíjbiztosítással rendelkezők a 650 ezer forint helyett átlagban 277 ezret fizettek be.

A FBAMSZ arról is beszámol, hogy a hátralevő néhány napban a rendszeres befizetésen felül eseti kiegyenlítéssel is lehet teljesíteni, ezzel is gyarapítva az adott évre igénybe vehető adókedvezmény mértékét.

