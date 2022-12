Szombat kora délután átadták a felújított Blaha Lujza teret. A munkálatok még 2021 nyarán indultak meg, a kivitelezés mintegy másfél évig, egészen pontosan 505 napig tartott.

Forrás: BKK

A beruházást a fővárosi önkormányzat megbízásából a Budapest Közlekedési Központ Zrt. (BKK) bonyolította le. A cég vezérigazgatója, Walter Katalin az eseményen arról beszélt, hogy a tér a valódi arcát majd tavasszal fogja megmutatni,

amikor az ide telepített 80 fa zöldbe borul és a szökőkutak is beindulnak.

A Rákóczi út és a Nagykörút találkozásánál fekvő tér mától újra használható a gyalogosok előtt, igaz, Walter Katalin azt is elárulta, hogy a kivitelezés teljes egészében még nem ért a végére.

Pár apró munka még hátra van, így a következő hetekben az elektromos hálózaton fognak dolgozni

fogalmazott felszólalásában a jelenlévő, mintegy 100 fős publikumnak. Ennek kapcsán a BKK azt közölte, hogy a november 29-én kezdődött műszaki átadás-átvétel folyamata során alaposan átnézték a területet, és ha szükségesnek látták, javításokat kértek. Megerősítették, hogy a téren és környezetében még lehetnek kisebb munkák: az elektromoshálózat-fejlesztés mellett az akadálymentes illemhelyet és a FUTÁR-kijelzőt is még csak ezt követően helyezik üzembe.

Gesztus az esőben

A csekély létszám bizonyára a rossz időjárásnak is betudható, az eseményen végig esett. Ennek ellenére a városvezetés magas szinten képviseltette magát: természetesen ott volt Karácsony Gergely főpolgármester, ahogy a VII. és a VIII. kerület polgármestere, Niedermüller Péter és Pikó András is és Erő Zoltán budapesti főépítész is.

Fotó: Kurucz Árpád/Magyar Nemzet

Némi meglepetést okozott és gesztusértékkel bírt, hogy megjelent Láng Zsolt,

a Közép-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztosa, egyben a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség budapesti választmányának elnöke, országgyűlési képviselő. Láng Zsolt a Karácsony Gergely társaságában adta át a megújult Blaha Lujza teret és reményét fejezte ki, hogy a jövőben hasonló apropóból mindez megismétlődhet. A főpolgármester pedig arról beszélt, hogy egy komoly adósságot törlesztenek a Blaha Lujza tér átadásával.

De mi is történt a Blahával?

Budapest egyik legforgalmasabb csomópontját 55 év után korszerűsítették. A fejlesztés még 2021 júliusában indult, és érintette a tér felszínét, az aluljáró felső födémszigetelését - de magát az aluljárót nem, így az továbbra sem akadálymentes -, a fölötte lévő útpálya, valamint a Somogyi Béla utca is teljeskörű rendbetételét.

A teljes munka bruttó 3,68 milliárd forintba került, ebből 2,68 milliárd forintot a főváros, 1 milliárd forintot Magyarország kormánya biztosított.

A fentieken túl ebből a pénzből a BKK