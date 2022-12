A Délmagyarországnak adott interjúban – amelyet az MTI szemlézett – a tárcavezető azt mondta, az ország egészében az autós közlekedés valódi alternatívájává akarja tenni a tömegközlekedést.

Fotó: Frank Yvette / Délmagyarország

Ennek érdekében a MÁV-val közösen azon dolgoznak, hogy bevezethető legyen egy megyebérlet-konstrukció, amely – hasonlóan a sztrádamatricákhoz – kedvezményes áron, „egyetlen jeggyel” tenné lehetővé a vidéken élőknek, hogy egy vagy több megyében vonattal és autóbusszal is utazhassanak.

Lázár János a rendszert 2023 első felében vezetné be.

A miniszter arról is beszélt a Csongrád-Csanád megyei lapnak, hogy további autópályák épülnek majd szerte az országban. Példaként említette – 2023-ra – az M4-est és az M49-est, továbbá az M1-es sztráda kétszer háromsávosra bővítésének tervét, sőt szerinte meg kell fontolni az M5-ös autópálya hatsávosítását is Kecskemétig, valamint az M9-es továbbépítését. A politikus szorgalmazta azt is, hogy a 47-es utat négysávosítsák Debrecenig.

A közlekedés területe azután került néhány héttel ezelőtt Lázár János tárcájához, hogy megszűnt a Technológiai és Innovációs Minisztérium.