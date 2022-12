Az infláció 20 százalék fölé emelkedett az energiaárak és a költségek növekedése miatt, ugyanakkor az is látható, hogy a vállalati profitok is jelentősen emelkedtek- mondta Balatoni András , a Magyar Nemzeti Bank szakembere, miután megjelent a legújabb, decemberi inflációs jelentés, amelynek sarokszámait már napokkal korábban közzétették.

A jegybank várakozásai szerint 2023-ban az infláció 15 és 19,5 százalék között, míg a növekedés a 0,5–1,5 százalék közötti sávban lehet.

Hozzátette Balatoni, hogy 2023 első felében egyre markánsabbak lesznek a dezinflációs hatások, majd a jövő év közepétől egyre erőteljesebbek lesznek ezek a hatások.

Fotó: Földi D. Attila / Világgazdaság

A gazdasági növekedésről elmondta, hogy lassul az ütem, de a második félévben erősödhet, az aktivitás 2024-ben élénkülni tud. A munkanélküliségi ráta enyhén emelkedhet, továbbra is marad a feszes munkaerőpiac. A folyó fizetési mérleg a korábban vártnál kedvezőbben alakulhat, a trend várhatóan kitart.

Sajnos Magyarország vezeti a rangsort

- ismerte el, kiemelve, hogy a legmagasabb az élelmiszerinfláció, szerinte mélyebb elemzésre lesz szükség a jövőben, hogy pontosan mi ezeknek az oka. Több tényező magyarázza az élelmiszerinflációt:

magas szállítási költségek,

dinamikus béremelkedések,

árfolyam-leértékelődés hatása,

a fogyasztás növekedése teret adott a nagyobb átárazásra,

az élelmiszerárstopok miatt a helyettesítő termékeknél jelentős áremelkedés történt,

a hazai élelmiszeripar gyenge termelékenysége szintén hozzájárult.

Balatoni András szerint jelenleg ma olcsóbb trappista sajtot importálni Lengyelországból, mint itthon megtermelni, hozzátéve, hogy iparági szereplők beszámolói alapján ez 10 évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna. De a munkahelyi étkezés terén is nagyon erős az élelmiszerinfláció. A feldolgozott termékek esetében sokkal nagyobb az inflációs többlet, míg a lengyel és cseh átlaghoz képest a feldolgozatlan termékek esetében 18 százalék, addig a feldolgozott termékek esetében ez az arány 25 százalék. Ez azért is probléma, mert nettó importőrök vagyunk.

Kiemelte, hogy a magyar élelmiszeripar termelékenysége Bulgária után a legalacsonyabb, szerinte nem véletlen, hogy nálunk a legmagasabb az élelmiszerinfláció.

Az árstopok kivezetését követően körülbelül 3-4 százalékpontos infláció hatás maradhat fenn, ami ellen szerinte küzdeni kell. Hangsúlyozta, hogy megtörtént az áthárítás a helyettesítő termékekre, így csak akkor lenne negatív hatása, ha azon termékek árát, amit megemeltek, szimmetrikusan visszacsökkentenék. "Ezek az árszintek tartósan velünk lehetnek"- fogalmazott.

Októberben és novemberben ismét nagyon magas átárazás valósult meg, tette hozzá, kiemelve, hogy a havi átárazást a költségoldali nyomások mellett az emelkedő vállalati profitráták is támogatják. Szerinte más országokban is nőnek profitot, de nem éri el a hazai szintet. Ez azért fontos, mert innentől kezdve nem pusztán a költségnövekedésről beszélhetünk, ezen felül markánsan áraz át a vállalkozói szektor.

A kereskedelemben és a turizmusban 25 százalékkal nőttek a profitok, de a feldolgozóiparban is 50 százalék fölött volt ez az arány.

Jelezte, hogy a dezinflációs hatások egyre markánsabbak lesznek:

van egy konjunktúra,

energia és nyersanyagárak csökkenése,

mérsékeltek maradtak az ellátási láncok súrlódásai,

élelmiszerek világpiaci árai 8 hónapja csökkennek,

lakossági energiaárak beépülése.

Balatoni András arról is beszélt, hogy a gazdaság ciklikus pozíciója csökkenti az inflációt, a beruházások és a belső fogyasztás lassulásával együtt. Ugyanakkor az ellátási láncok súrlódása mellett a szállítási költségek és mérséklődnek, ami szintén a kínálati oldal helyreállását segíti. A NETA, a jövedéki adók és a különadó hatása is kifut, ezek szintén dezinflációs hatást erősítik.

2024-ben térünk vissza a jegybanki toleranciasávba

- mondta Balatoni, majd rátért a növekedési várakozásokra, a kedvező gazdasági teljesítményt az ipari termelés dinamikus bővülése támogatta. Kiemelte, az akkumulátorgyártás területét, amely jelentős felfutást produkált.

Az exportrendelések Magyarországon dinamikusan emelkednek, a hazai ipari export irányába élénk a kereslet, ugyanakkor hiába lassul a felvevőpiacaink növekedése, a hazai kivitel gyorsabban fog nőni, emiatt arányaiban jobban nő a hazai termékek arány ezeken a piacokon.

A háztartási jövedelmek reálértéke csökkenni fog az idei utolsó negyedévben, várhatóan jövő végéig tart a mérséklődés. De beruházások terén is visszaesésre számítanak, a beruházási ráta viszont továbbra is magas szinten van, amiben az árhatások is szerepet játszanak.

2023-ban a nettó exportnak köszönhetően pozitív marad a gazdasági növekedés, így 1 százalékos lehet a GDP bővülése, majd 2024-ben ismét 4 százalék.

Hozzátette: a foglalkoztatás minimális elmozdulására számítanak, a munkanélküliség enyhén és ideiglenesen emelkedhet. A minimálbér emelés hatására pedig jövőre is jelentősen nőhetnek a bérek. Az adósságráta csökkenni fog, a nominális GDP-nek köszönhetően. A gazdasági növekedés szerkezetének átalakulása miatt a folyó fizetési mérleg egyenlege is erőteljesen javulhat a következő hónapokban.