A JabJab online marketing 14 éve van a magyar piacon és soha nem volt irodája, vagy központja, ahova a munkatársaknak be kellett volna járnia. A cég alapítója és vezérigazgatója, Bobály Mihály a VG Podcast vendégeként elmondta, hogy már a kezdetektől egy olyan vállalkozásban gondolkodott, ami elszakad attól a dogmától, hogy a munka az irodában történik. Hozzátette, hogy a home office az nem egyenlő azzal, hogy valaki otthonról dolgozik és ezt meg kell értenie a céges világ szereplőinek és a munkavállalóknak is.

Amikor valaki köntösben vagy pizsamában ül az étkezőasztalnál és kalapál a laptopján az otthoniról dolgozik, de nincs home office-ban. A home office azt jelenti, hogy valaki az otthoni környezetében alakítja ki a profi irodai környezetet, ahol kizárólag a munkájára tud koncentrálni. Ehhez arra van szükség, hogy legyenek megfelelő eszközei, kellemes környezete, illetve olyan személyisége, ami nem követeli meg, hogy óránként beszélgessen a kollégákkal a közös helységekben. A JabJab online marketingnél alapvető fontosságú volt, hogy olyan munkatársakat alkalmazzanak, akik alkalmasak erre a fajta munkavégzésre. Ezzel kapcsolatban Geiger Tamás elmondta, hogy amikor új kollégát keresnek, akkor olyan módon alakítják ki a jelentkezés menetét, hogy már az önmagában szűri, hogy a jelentkező képes-e távmunkában működni.

A két szakember elmondta, hogy nagyon sok múlik a megfelelő eszközök beszerzésén. Ebbe bele tartozik a megfelelő szék és asztal, jól működő laptop, egér, billentyűzet és jó minőségű fejhallgató és mikrofon. Az egyik legfontosabb pedig a stabil és erős internetkapcsolat. A legtöbb cég azért tart a home office megoldástól, mivel a távolban lévő munkatársakkal így nagyon lelassul a kommunikáció és maga a munka. Ugyan úgy, mint egy irodában, az home office esetében is profi módon kell berendezni a környezetet, hogy az alkalmas legyen az otthoni munkavégzésre.

Az eszközök mellett

elengedhetetlen egy olyan struktúra amiben a munka gördülékenyen mehet anélkül, hogy a kollégák egy karnyújtásnyira lennének egymástól.

Bobály Mihály és Geiger Tamás szerint ez a home office kialakításának egyik legnehezebb része. Minden folyamatot és munkarészt aprólékosan ki kell dolgozni ahhoz, hogy minden helyzetre hatékonyan lehessen reagálni. Ehhez szükség van a megfelelő informatikai csatornákra és felületekre, amiken keresztül gyorsan tudnak dolgozni, illetve az is kulcsfontosságú, hogy ezeket a portálokat a dolgozók összehangoltan tudják használni. Ez a helyzet pedig egyenesen oda vezet, hogy milyen nehéz ezekre a folyamatokra megtanítani valakit, akivel nem is találkoznak. Mivel nincs közös iroda, így új megoldások szükségesek ahhoz, hogy egy új munkatársat bevezessenek a vállalati életbe. Ennek a folyamatát is ki kellett dolgozni és meg kellett találni, de Geiger Tamás szerint, aki nyitott erre a világra az képes is megtanulni a távmunkával járó kihívásokat.

Egy másik kihívást jelent a bizonytalanság a piac részéről. Bobály Mihály szerint

Magyarországon a cégek között tabunak számít a teljes home office, a vezetők nem bíznak benne, hogy egy kizárólag távmunkában működő vállalaton belül megbízható munka folyik.

Emiatt sok home office vállalkozás akár el is titkolhatja a működési formáját, ami később problémát jelenthet. Ezért fontos a JabJab vezetője szerint az első pillanatban tisztázni ezt a kérdést. Hozzátette, hogy a pandémia óta a legtöbb cég belekóstolt a távmunkába és ha nem is tetszett nekik legalkább nagyobb bizalommal fordulnak azok felé, akik ilyen formában akarnak működni.

A két szakember szerint az egyik legnagyobb előnye ennek a munkaformának, hogy a tér nem korlátozza őket a legjobb munkatársak alkalmazásában. Mint mondták a marketing szakma igen fejnehéz Magyarországon, leginkább Budapestre koncentrálódik. Viszont sok szakember van, aki nem a fővárosban él és nem is kíván elköltözni vagy ingázni. A teljes home office esetében mindegy, hogy a kolléga Budapesten, Győrben vagy akár Svájcban él. A munka adott, a folyamatok tiszták, így ebbe a rendserbe csak bele kell tanulni és a munka megy magától. Ez egy más világ, de van, akiknek jobban fekszik, mint az irodában tölteni az életük harmadát.