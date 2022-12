Hatalmas a kínálat, de az árkülönbség is az ünnepi utazási kínálatban, noha az utazásszervezők az idei téli szezonról ősszel még óvatosan nyilatkoztak, karácsonyhoz közeledve egyre inkább úgy tűnik, nem lesz gyenge a kiutazó forgalom. A részvételi díjak 15-30 százalékkal emelkedtek az egy évvel korábbihoz mérten.

Bécsi ünnepi forgatag

Ráhangolódás adventi vásárral

Külön kategóriává bővült az európai adventi vásárok mesés forgataga, amit egyénileg, és buszos szervezett utazással, idegenvezetővel, fakultatív kísérő programokkal, például csokigyár látogatással is.

Az adventi vásárok olyan népszerűek, annyira fontos turisztikai attrakciónak számítanak , hogy már külön toplistázzák azok aktuális kínálatát ötletekkel szolgálva az utazóknak.

Vannak nagyvárosi és kisvárosi szépségversenyek is, idén a debreceni karácsonyi vásár bekerült a Travelmag utazási magazin Európa 20 legszebb kis vásárát felsorakoztató szakmai listájára. Budapest két központi adventi vására közül az Advent Bazilika pedig 2019-ben és 2021-ben már elnyerte a legjobb karácsonyi vásár címet Európában. (Az idei győztest még nem hirdették ki, a szavazás december 8-ig tart.) Bécs és Prága adventi vására örök rivális, emellett nagyon kedvelt a magyarok körében is, hiszen előbb autóval vagy vonattal még aznap oda-vissza megjárható úticél.

Debreceni főtér ünnepi korcsolyapályával és adventi vásárral

Az ünnepre hangolódást segítő rövid, egy-két napos város- és vásárlátogatások mellett a többnapos karácsonyi utazás is népszerűvé vált az elmúlt évtizedekben, fokozatosan és folyamatosan elhalványítva a szigorúan otthon töltött családi ünnep szokását. Ma már családi, baráti körben sem szentségtörés együtt, de az otthontól távol tölteni az ünnepeket. A karácsony mellett a szilveszter időszaka is a téli főszezoni időszak, amikor idén a hosszúra nyújtott iskolai téli szünet miatt még a családosok is hosszabban tervezhetnek utazást, mint eddig.

Bízni lehet abban, hogy a covid már nem írja felül a téli turisztikai időszakra szőtt terveket, és sem a síparadicsomokban, sem az egzotikus tengerpartokon nem léptetnek életbe kényszerű korlátozásokat idén már.

Télből a hóba

Az aktív időtöltést kedvelők, a téli sportolási lehetőségeket keresők számára új távlatok nyíltak - némi képzavarral élve - a közelben, vagyis a klasszikus nagy kedvenc osztrák és francia síterepeknél gyorsabban elérhető, szolidabb árszintű környékbeli országokban. A kelet-európai és balkáni hófödte hegycsúcsok, a szlovákiai, a szerbiai és boszniai síparadicsomok is egyre inkább részt követelnek a téli turizmusból. A kínálat találkozik a kereslettel, az alacsonyabb árak meggyőzően hatnak a magyarok többségére is. Az energiaválság még átírhatja a síterepek térképét is, bár az előzetes hírek szerint a nagyok ütésállóbbak, mint a kicsik, és nem készülnek bezárásra.

Egyre magasabbra kell utazni a lesikláshoz

Törökországba néhány hete már személyi igazolvánnyal is utazhatnak a magyar turisták, ami igazán jó hír, hiszen a különleges hangulatú ország nem csak a tengerpartjai, hanem fővárosa révén is biztos helyen van a magyarok legkedveltebb úticéljai között.

Új és egyre nagyobb kedvenc Dubai, amelynek vonzereje a világkiállítás bezárása után sem lett kisebb, a téli utazási toplistákon is igen előkelő helyen szerepel.

Az Egyesült Arab Emírségek legnépesebb városa a luxus és a luxushotelek sokaságát kínálja, hatalmas, megtölthetetelen és folyamatosan bővülő kapacitással. Előnye, hogy néhány órás repülőúttal elérhető, hátránya, hogy nem olcsó.

A budapesti repülőtéren az év első 10 hónapjában 10 millió utas fordult meg, ami időarányosan még elmarad a 2019-es bázistól. Nyáron a covid előtti időszak 80-82 százalékáig, ősszel a 79 százalékáig épült vissza a forgalom, vagyis az őszi időszakban fékeződés látszik. Utazásszervezők tapasztalatai szerint egyelőre a legkevésbé a magas árkategóriás utak iránti keresletben látszik elmaradás, a felső szegmenst egyelőre nem érinti a gazdasági válság,

Évszakváltás egy nap alatt

Aki a karácsonyt és a szilvesztert külföldön akarja tölteni, és távolabbi utazást tervez, már javában böngészi a mexikói és a dominikai kínálatot, a klasszikus és ikonikus slágernek számító helyek, mint például Mauritius, a Maldív- és Seychelle-szigetek ajánlatait például. Ez a kategóriájú különleges ünnepi kikapcsolódás azonban személyenként 1-1,5 millió forintba kerül. A másik irány, az Indiai-óceán környéke, és a régóta kedvelt Thaiföld például ugyancsak az évszakváltás lehetőségét nyújtja, jóval alacsonyabb áron, de más attrakciókat kínálva. Az afrikai egyhetes utak között is érdemes körülnézni, Zanzibárra például - aki időben foglal - egyhetes utazást néhány százezer forintért talál, vagy talált karácsony környékére is 600-700 ezer forintért. A kedvező áraknak érdemes utánajárni, mert a vonzó ajánlat mögött lehet, hogy kevésbé vonzó időpont, például holtszezon, vagy a vágyottnál szűkebb körű szolgáltatási kínálat van.

Karácsony a Maldív-szigeteken

Méltán népszerűek az utazás közben is látványosságok egész sorát kínáló hajóutak, amelyek résztvevői a kikötések alkalmával turistaparadicsomok széles választékát ízlelgethetik, a program időtartamától és tartalmától függően. Ez a kínálat is több százezer forintos részvételi díjakat takar, de miután egyre népszerűbb, a választék is egyre tagoltabb és sokszínűbb.

Az európai hajóutak mellett most kezdődik a közel-keleti és Karib-tengeri hajóutak szezonja.

Ezekre 10-11 napot kell szánni, mert az oda-vissza utazás, és a tranzitszállás a jellemzően nyolc napos programok mellé még plusz időt kíván.

Last minute sem reménytelen

A pandémia óta lerövidültek a foglalási ablakok, az utazók nagy része kivár és igyekszik biztosra menni, az utolsó pillanatban lépni csak. Fokozottan igaz lehet ez a téli szezonra, amikor több mint két év bizonytalanság, és járvány van mögöttünk. Jó a rosszban, hogy sokkal rugalmasabbak lettek az utasok, kevésbé idegen a last minute döntés, aminek jutalma most is lehet egy tartalmas karácsonyi utazás, vagy szilveszter külföldön. Akciós repülőjegyet és akciós utazási ajánlatot is lehet találni, csak keresni kell, mert érdemes.

Legrosszabb esetben nem a másnapi indulás, hanem egy kivételesen jó áron kifogott tavaszi utazás ígérete kerül a karácsonyfa alá.