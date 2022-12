Legutóbb az Eurostat egyik felmérése borzolta a kedélyeket, az uniós statisztikai hivatal megállapítása szerint Magyarországon a teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagbére az utolsó előtti, de nem is ez volt a fájó, hanem hogy Romániában már magasabb fizetések vannak, mint hazánkban. Ezért megnéztük, hogy áll a nagy román–magyar gazdasági verseny 2022 végén.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

Komoly tempót diktáltak a románok a növekedés terén, ám az alig volt nagyobb a magyarnál

Magyarországon 2010 és 2021 között a reál GDP összesen 30,8 százalékkal növekedett, Románia esetében ugyanez a szám 32,2, tehát mindössze másfél százalékpont keleti szomszédunk előnye. Vásárlóerő-paritáson sem látjuk a román előzést, ráadásul 2021-ben, amellett, hogy hazánk maga mögött hagyta Romániát, még Portugáliát is beelőzte. Ezzel együtt letagadhatatlan a korábban az egyik legszegényebb tagállamnak számító ország tempója, 2020 óta már fejlettebbnek számít Szlovákiánál, és ha így halad, ha lassan is, de beérheti Portugáliát is.



Kenterbe vertük Romániát foglalkoztatottság terén

Ha van verseny, amelyben Magyarország az abszolút nyertes lenne az egész uniós mezőnyben, az egyértelműen a foglalkoztatottság javulása. Hazánk 2010-ben még a negyedik legrosszabb mutatóval rendelkezett, 2021-re már a nyolcadik legmagasabb aránnyal. Románia ezzel szemben annyi eredményt tudott felmutatni, hogy az utolsó helyről elmozdult hátulról a harmadik pozícióba, pusztán Görögországot és Olaszországot előzte meg.



Még mindig a magyar bérek a magasabbak

Ami pedig a béreket illeti, mindkét országban komoly felzárkózás volt, de Romániában kétségtelenül látványosabb, ugyanis míg nálunk megkétszereződtek, ott bő tíz év alatt kvázi megháromszorozódtak a bruttó keresetek.

De ami lényegesebb, hogy a magyar átlagbérek még mindig magasabbak, nálunk 438 ezer forint a bruttó átlagkereset tavaly, míg Romániában 72 lejes árfolyamon számolva 398 ezer forint.

A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy keleti szomszédunknál a 2018-ben azért is nőttek jelentősen a keresetek, mert a közterhek egy részét úgy ahogy van ráterhelték a bruttó bérre.



Adósságból növekedni nem kell félnetek

Van egy fontos mutató, amelyről mintha mindenki megfeledkezne Románia kapcsán, ez pedig az államadósság, amely a 2010-es évek konjunkturális időszakában sem mérséklődött, szemben Magyarországgal, amely a 2020-as koronavírus-járványig összesen 15 százalékpontot faragott le az adósságából. A román adósságmutatót különösen 2008-hoz képest érdemes figyelni, akkor még négyszer nagyobb volt a magyar államadósság, tavaly pedig a különbség már „csak” 30 százalékpont volt.