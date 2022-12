Másodjára írta ki a Nemzeti Tehetség Központ a Start programot, amely azoknak a 18–35 év közötti fiataloknak szól, akiknek van egy megvalósítható és társadalmilag is hasznosítható vállalkozási ötletük.

Fotó: Shutterstock

Egészségügy, környezetvédelem, közösségépítés

A programokat lebonyolító Nemzeti Tehetség Központ három fő területről várja december 20-ig a pályázatokat.

Az egészségügyi és szociális szolgáltatások kategóriában elsősorban kórházakkal, idősgondozással kapcsolatos edukációs ötleteket várnak;

a zöldkihívások tárgykörben a környezetvédelemre, a környezetszennyezés visszaszorítására koncentráló elképzelésekre számítanak;

a közösségépítés témakörében pedig akár a nagyvárosok, akár a kistelepülések gondjaira vonatkozó elgondolásokra kíváncsiak.

Önerő nem kell, elég egy jó ötlet

A Nemzeti tehetség program keretében megvalósuló kétfordulós pályázat első körében a jelentkezőknek elegendő körülírniuk az ötletüket, készíteni egy vázlatos üzleti tervet, és csatolni hozzá egy kétperces bemutatkozó videót.

Azt szeretnénk megnézni, hogy egy-egy csapat, egy-egy jelentkező mennyire hisz a saját ötletében és társadalmi hasznosításának lehetőségében

– mondta a Világgazdaságnak Lantos Krisztina, a Nemzeti Tehetség Központ ügyvezetője.

Az első forduló után

maximum 20 versenyező 3-3 millió forintos kezdőtőkét nyerhet el

az alapötlete megvalósításához. Ők ezt követően egy olyan képzésen vehetnek részt, amelyet a program szakmai partnerével, a Design Terminallal közösen szervez a központ, és ahol többek között vállalkozói ismereteket, jogi-pénzügyi alapokat, marketingtudnivalókat sajátíthatnak el a résztvevők már sikeres vállalkozóktól. A három hónapos folyamatot jövő márciusban a Demo Day nevű esemény zárja, amelyen bemutatkozik majd a 20 első körös nyertes, beszámolnak róla, hogy mennyit fejlődtek az eltelt hetek alatt, közülük ketten pedig elnyerhetik a további 5-5 millió forintos fődíjat is.

„A jelentkezőktől önerőt nem kérünk, csak azt, hogy tegyék oda magukat, és száz százalékban a vállalkozási ötletükre összpontosítsanak” – fogalmazott Lantos Krisztina.

Újraindulás a járvány után

A Start program első kiírásában, idén tavasszal több mint száz pályázat érkezett, s az látszott a benyújtott pályaművekből, hogy a fiataloknak hihetetlenül kreatív megoldási ötleteik vannak – elevenítette fel a Nemzeti Tehetség Központ ügyvezetője, megjegyezve, hogy

a koronavírus-járvány utáni egyfajta „restartnak” szánták a programot,

amely be is váltotta a hozzá fűzött reményeket.

Érkezett olyan pályázat, amely a mentorálásról, a külföldön tanult magyarok hazahívásáról szólt, volt, amely a generációk egymásra találásának segítését tűzte ki célul, valamint olyan is, amely online kiállítóterek kialakítását vázolta fel – sorolt fel néhányat az ötletbörzére benyújtott pályázatok közül a szakember. Felidézte: az egyik fődíjas csapat, amely az élelmiszermentés területén mutatott újat, egy olyan liofilizáló, azaz fagyasztva szárító mobilüzemet hozott létre, amellyel azoknak a gazdáknak segítettek, akik nem tudták eladni minden árujukat. Számukra helyben leszárították a megmaradt zöldségeket, gyümölcsöket, így nemhogy nem kellett kidobni, hanem később még értékesíteni is lehetett őket.