Fogyatkozni kezdtek az ATM-ek is Június végére 4900 alá csökkent a Magyarországon működő bankjegykiadó automaták száma, miközben egy évvel korábban csaknem ötezer ilyen készülék működött országszerte. A jegybank adatai szerint az ATM-ek száma 2019 harmadik negyedévének a végén érte el a csúcspontját, akkor 5105 készüléket tartottak nyilván: azóta viszont lassú ütemben ugyan, de folyamatosan apad az állomány. Az ATM-ek településtípusonkénti eloszlása ugyanakkor nem változott jelentősen: az automaták nagyjából egyharmada működik Budapesten, közel 20 százalékuk a megyeszékhelyeken, a készülékek valamivel kevesebb mint felén pedig a kisebb települések osztoznak. A jegybank statisztikáiból viszont az is jól látszik, hogy a hazai ATM-ek egyre inkább kezdik kiváltani a bankfiókokban működő pénztári szolgáltatást. Az idei év második negyedében már több mint 2,7 millió alkalommal fizettek be készpénzt belföldön bankkártyával a magyarok, ami közel 25 százalékos ugrás az egy évvel korábbihoz képest. Eközben a befizetett pénz mennyisége meghaladta a 624 milliárd forintot, ami szintén majdnem a negyedével több a 2021. második negyedévinél. A kártyás készpénzbefizetések dinamikus bővülése egyrészt a befizetésre alkalmas ATM-ek terjedésével, másrészt azzal magyarázható, hogy az új típusú készülékeken befizetett összeg azonnal jóváíródik, miközben a régi, „borítékos” módszerrel akár napokat is várni kellett, hogy megjelenjen a számlán a pénz.