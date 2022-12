Az elmúlt évtizedben a magyar gazdaság két olyan válságot élt át, amelyből erősebben tudott kijönni, mint, amikor belement - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének szervezésében idén 23. alkalommal megtartott Vállalkozók Napján, a budapesti Müpában. A tárcavezető szerint ha a háborús, szankciós időszakban keressük a megoldásokat, akkor ezen válságok tapasztalataira kell építkezni. Emlékeztetett, hogy a csődök sorával nézett szembe a magyar gazdaság, ám a kormánynak volt egy terve, hogy ha nem a külső körülményekből indulunk ki, akkor a belső erőforrásaink megsokszorozásával van lehetőség arra, hogy ezen időszakokon is túljussunk.

Elkezdtük az adócsökkentést, hozzányúltunk a Munka Törvényékhez, vállalva a társadalmi feszültségeket

- sorolta, hogy milyen intézkedéseket hozott a kormány. A pénzügyminiszter szerint 2013 után aztán egy nagyon kedvező konjunkturális időszak következett. Ennek köszönhetően a magyar gazdaság vissza tudta előzni Szlovákiát, illetve az uniós növekedési rangsorokban Magyarország a dobogóra került, 2019-ben már az egyik leggyorsabb növekedést tudtuk produkálni. "Megismerkedtünk egy fogalommal, a munkaerőhiánnyal", mondta.

2019-ben és 2020-ban jött a covid válság, amelyből sokkal könnyebben tudtunk túljutni a korábbi évek teljesítményének köszönhetően. Szerinte ebben a vállalatoknak nagy szerepe volt, nem a kormány érdeme. Ekkor jött a háború, aminek egyelőre nem látszik a vége. Az energiaárrobbanás és a kínálati probléma olyan helyzetbe hozta Európát, hogy egyre nehezebb és nehezebb helyzetbe került. Amerika és Kína baj nélkül vészelik át ezt az időszakot szerinte.

Egyelőre nem látszik annak a jele, hogy Magyarország recesszióba csúszik, szerinte a helyzet még talán nem annyira rossz.

A foglalkoztatás továbbra is erős, ugyanakkor most minden erővel azon dolgoznak, hogy a munkahelyek megmaradjanak. A másik fontos szempont, hogy az adórendszerünk versenyképes, ami viszont kihívás alatt áll.

Egyelőre még nem sikerült matematikailag bebizonyítani, hogy 9 százalék nagyobb, mint a 15

- utalt a globális minimumadóra. Hangsúlyozta, Magyarország nem készül a globális minimumadó bevezetésére.

A pénzügyminiszter rámutatott: Magyarországon a legnagyobb a beruházási ráta, ami szerinte garancia arra, hogy ha ezek a beruházások termőre fordulnak, akkor munkahelyeket teremtenek és a növekedést is biztosítják. Jelezte, hogy ezek " jó jelei" a válság leküzdésének, " a befektetők bizalma töretlen Magyarország iránt", fogalmazott, amit az is bizonyít, hogy a magyar kötvények kereslet továbbra is erős, sikeresek voltak a devizakötvény kibocsátások. Szerinte akkor van ilyen bizalom, ha politikai stabilitás van.

Ötödik fontos elemként említette, hogy elindult egy korrekció a gazdaságban, ami elkezdődött a vállalatoknál és a lakosságnál is, azaz a meglévő helyzethez való alkalmazkodás.