A Magyarországon tankoló autósok bosszantó rangsorral kénytelenek szembesülni, ha az egyes országok aktuális üzemanyagárait vetik össze a hazai árszintekkel. Az látszik ugyanis, hogy a régióban jelenleg az itthoni töltőállomások a legdrágábbak.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Holtankoljak adatai szerint aktuálisan 635 forintért adják a benzin literjét és 707 forintért a gázolajét. Ez átszámítva – 400 forintos árfolyamon – 1,58, illetve 1,76 euró. A környező európai országok december végi árszintjeit vizsgálva az látható, hogy

ez az árszint a legmagasabb a régióban.

Fontos hangsúlyozni a régiós kategóriát, mivel Nyugat- és Észak-Európában a magyarnál jóval drágábban árazzák az üzemanyagot. Németországban a benzin 1,70, a dízel 1,83 euró, Dániában ugyanez 1,84 és 1,82, Hollandiában 1,75 és 1,76, Norvégiában 1,96 és 2,08. Mindenesetre a közvetlen környezetünkben

Ausztriában a benzin 1,46, a dízel 1,67,

Horvátországban (itt árstop van érvényben), 1,34 és 1,6,

Csehországban 1,51 és 1,57,

Lengyelországban 1,40 és 1,65,

Romániában 1,33 és 1,57,

Szerbiában 1,5 és 1,76 (itt csúsztatott ársapka van érvényben),

Szlovákiában 1,50 és 1,63,

Szlovéniában (itt is árstop van érvényben) pedig 1,25 és 1,48 euróba került a múlt héten.

Így tehát 10-20 eurócentes különbségek tapasztalhatók a magyarországi literenkénti árakhoz képest, ami körülbelül 40–80 forintnak felel meg. Mindez egy 50 literes átlagos tankolásnál 2–4 ezer forint eltérés. Már csak az a kérdés, hogy miért.

Üdv újra, árrés!

Bujdos Eszter, a Holtankoljak ügyvezetője egyértelműen azzal magyarázta a Világgazdaságnak az árak közötti különbséget, hogy a magyarországi kutak a közel 13 hónapon át tartó hatósági áras időszak után újragombolják a kabátot.

A jelenlegi helyzetben muszáj magasabb árrést realizálniuk, ha fent kívánnak maradni

– mondta. Több hatás is éri a töltőállomásokat, amelyek kikényszerítik az árrés emelését. Első helyre egyértelműen az energiaárak kilövése kívánkozik, amelyet az első számlák megérkezése után most már egyértelműen a bőrükön tapasztalnak a kutasok. Bujdos arról beszélt, hogy hét-nyolcszoros drágulás állt be a rezsiben. A költségeket tovább növeli a januári minimálbéremelés a nem automata kutakon, ráadásul a nagy hálózatok esetében az őket érintő extraprofitadó áthárítása is benne van a fogyasztói árak változásában.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A dollár-forint árfolyam éves bázison való gyengülése, valamint az az elemzői várakozás sem kedvez az üzemanyagáraknak, hogy a piac 100 dolláros olajárat valószínűsít. Már most is, de ilyen magas szinten mindenképp számolni kell azzal a következménnyel, hogy a kereslet csökken, ami viszont ismételten az árrés kiszélesítését sürgeti. Hogy pontosan százalékosan mekkora szintig, az egyelőre bizonytalan, Bujdos Eszter szerint ez még mindig mozog.

Egy biztos: az árstop előtti, tehát a 2021. novemberi időszak árrése mellett ma nem lehet

eredményesen üzemelteti egy töltőállomást sem.

Sötét fellegek a horizonton

A februártól élesedő, orosz olajra kivetett embargó ismételten új szituációt szül az üzemanyagpiacon, a szakértő ettől komoly átrendeződést vár a nagykereskedelemben. Az mindenesetre jó hír az ellátás biztonságának szempontjából, hogy az importőrök beléptek a magyar piacra, és szeretnének, illetve tudnak is értékesíteni.

A Holtankoljak ügyvezetője hosszú távon nem számol azzal, hogy a régiós árakhoz képest a magyaré magasabb marad, arra ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy Közép-Európában is tartósan hozzá kell szokni a drágább üzemanyaghoz, sőt 2023 egészében nagy a további emelkedés valószínűsége is.