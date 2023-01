Eljött az árstopok kivezetésének ideje – szerepel a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) közleményében. Az árstopok bevezetésének elsődleges és elfogadható indoka az infláció rendkívüli és robbanásszerű megugrása volt, amely első sorban az energiahordozókra és az élelmiszerekre terjedt ki.

Fotó: Kiss Annamarie / Hajdú-bihari Napló

Az árstopok a bevezetést követő hónapokban valóban hozzájárultak az infláció fékezéséhez, mára azonban ez a hatás mérséklődött,

így az árplafonra vonatkozó szabályokat fokozatosan és jól megtervezetten ki kell vezetni.

A normál piaci körülmények visszaállítása az élelmiszereknél hozzájárulna az ellátási láncok megfelelő működéséhez, vagyis ahhoz, hogy a magyar élelmiszeripari cégek ne veszítsenek itthon piacot – érveltek.

Az élelmiszerárstopok feloldása is indokolt lenne a kiskereskedelem, az élelmiszeripar és inflációs szempontból is, ezt azonban megfelelően menedzselt módon kell végrehajtani, hogy ne okozzon zavarokat, és a lakosság leginkább érintett részének is elviselhető legyen.

Az infláció ezekben a hónapokban tetőzik, és a lakosság szegényebb rétegeit nehéz helyzetbe hozza.

A legkisebb keresetűek fogyasztói kosarában az élelmiszer nagyobb súllyal szerepel, így az árstopok azonnali eltörlése sokaknál elviselhetetlen sokkot okozna, ezt továbbra is el kell kerülni.

A fogyasztás szűkülése az élelmiszereknél, a többi élelmiszer kiugró drágulása miatt egyelőre mérsékelt, és nem okoz rendszerszintű zavarokat és drámai visszaesést a kiskereskedelemben.

Az árstopok fokozatos kivezetését az infláció remélt csökkentésével párhuzamosan feltétlenül el kell végezni, amelyre várhatóan tavasz végétől, nyár elejétől nyílik lehetőség. A kistelepülési boltok vissza nem térítendő támogatást kaptak működésük fenntartásához, ehhez hasonló támogatásokat kell biztosítani továbbra is, különösen azokon a területeken működő boltoknak, ahol a bolti kiskereskedelem fennmaradása, illetve a lakosság ellátása veszélybe kerülhet.