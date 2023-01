Átfogó fogyasztóvédelmi vizsgálatokra számíthatnak 2023-ban is a hazai vállalatok – hívta fel a figyelmet pénteki közleményében az EY. Idén a speciális élelmiszerek, a webshopok működése, valamint az úgynevezett greenwashing is felkerült a betervezett ellenőrzések listájára.

Bejelentette a szaktárca, minket vizsgál idén a fogyasztóvédelem

Fotó: Shutterstock

Az Igazságügyi Minisztérium pénteken ismertette a 2023-ra tervezett fogyasztóvédelmi ellenőrzési programját. A tervek szerint ebben az évben is körültekintően vizsgálják majd a veszélyes eszközöket, a dohánytermékeket és a webshopok működését is, azonban a játékokat, univerzális akkumulátortöltőket, kozmetikai termékeket és gyermekgondozási cikkeket gyártók és forgalmazók is komoly ellenőrzésekre számíthatnak.

2022-ben a glutén-, és laktózmentes termékekre helyeződött a hangsúly, idén azonban minden speciális tulajdonságú élelmiszer címkéje és kommunikációja is a hatóság fókuszába kerül.

Szintén szigorúan figyelik majd, hogy a cégek pontos tájékoztatást adnak-e a szavatosságról, jótállásról, és megtévesztik-e a vásárlóikat a greenwashing vagy másnéven zöldre festés módszerével, amivel a valós tevékenységüknél környezetbarátabbnak tüntetik fel magukat.

„A vállalatok számára komoly feladatot jelent megfelelni a termékbiztonsági területen hagyományosan szigorú hazai fogyasztóvédelmi hatósági elvárásoknak. A megtévesztésmentes kommunikációt pedig a reklámozandó termék helyes kategorizálásával, a fogyasztói célcsoportok viselkedésének pontos modellezésével, valamint a speciális mellett az általános reklámszabályok maradéktalan betartásával biztosíthatják” – foglalta össze Nagy Andrea Magdolna a Vámosi-Nagy Ernst & Young Ügyvédi Iroda fogyasztóvédelmi praxisának vezető ügyvédje.

Az idei ellenőrzési dömping kiterjed a gyermekeket és fiatalkorúakat védő reklámszabályok betartására is.

A hatóság ugyancsak átfogóbban fogja felügyelni a gyermek-, és sítáborokat, valamint a gyerekeknek szánt farsangi és halloween maszkokat, parókákat és jelmezeket. A szórakoztatási célú berendezések és sporteszközök, valamint az állateledeleket és állatfelszerelést forgalmazó cégek is felkerültek a vizsgálati listára.