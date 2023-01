Lehetséges, hogy az új program feltételei lazábbak lesznek, mint a Széchenyi Kártya Programé, azaz könnyebb lesz hozzájutni és kevesebb lesz az elutasított hitelkérelem – erről is beszélt a Makronóm Intézet szakmai vezetője a Világgazdaságnak a ma bejelentett Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogramot értékelve.

Fotó: MW

Regős Gábor azt is megjegyezte, hogy a 700 milliárdos új programot az is előnyössé teszi, hogy míg a Széchenyi Kártyát csak kkv-k vehetik igénybe, addig az új konstrukciót már nagyvállalatok is. Ugyanakkor arra is rámutatott, hogy az új hitelprogram a többi kedvezményes hitelprogrammal együtt – ilyen például a Széchenyi Kártya is – elősegítheti, hogy a hitelezés a magas kamatkörnyezetben se fagyjon be, a vállalkozások forráshoz tudjanak jutni, így pedig a gazdasági teljesítmény is kedvezőbben alakuljon. A vállalkozások forráshoz jutása több szempontból is fontos: egyrészt a vállalatok ennek köszönhetően képesek beruházásokat végrehajtani,

másrészt kevesebb vállalkozás szűnik meg vállalható költségű finanszírozás hiányában.

A vállalkozások jelenleg nincsenek könnyű helyzetben, hiszen az elszálló energiaárak, a gyenge forint, illetve általánosan a magas infláció sokuk életét megnehezíti. Ezt a helyzetet tovább súlyosbítja a piaci kamatok emelkedése, amit Regős Gábor az egyik fő mozgatórugónak tart a program elindításában. A kamatok drágulása az infláció elleni küzdelem elengedhetetlen velejárója, ezért a jegybanknak az inflációs célhoz való közelítés és a forint értékének megőrzése érdekében emelnie kellett az irányadó rátáját, ami értelemszerűen megjelenik a piaci hitelkamatokban is.

Ráadásul folyamatosan járnak le a Növekedési Hitelprogram keretében korábban kibocsátott kedvezményes, 2,5 százalékos kamatozású kölcsönök, ez pedig növeli a piacon meglévő finanszírozási igényt. Ez lehetett a másik olyan helyzet, amelyre a kormány megoldást akar kínálni a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogrammal. A hitelezés oldaláról van még egy kedvezőtlen jelenség, mégpedig, hogy a jelenlegi magas kamatok mellett a kereskedelmi bankok nem is szívesen adnak hitelt, hiszen nem bíznak a visszafizetésükben.

Bár a program előnyeit egyelőre nehéz bemutatni a pontos részletek, például a futamidő ismeretének hiányában, de az látszik, hogy a meghatározott kamat – forinthiteleknél jellemzően legfeljebb fix 6, eurókölcsönöknél jellemzően legfeljebb fix 3,5 százalék – a mostani kamatkörnyezetben kiemelkedően kedvező.

– hívta fel a figyelmet az elemző.