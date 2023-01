Ahogy azt Varga Mihály pénzügyminiszter is megerősítette, csütörtökön érkeznek a 15 százalékkal megemelt nyugdíjak. Első körben azoknak, akik átutalással kérték. A tárcavezető hozzátette, továbbra is azon dolgoznak, hogy a szankciós válságban is megőrizzék ezek értékét.

Fotó: Kallus György / VG

Decemberben az Európai Bizottság elemzést adott ki Magyarország helyreállítási tervéről, melyből kiderül, hogy a magyar kormány megígérte, hozzányúl a jelenlegi nyugdíjrendszerhez. A reform végrehajtásának határideje 2025. március 31.

Eszerint független, nemzetközi szakértőnek kell jelentést készítenie és a következőkről nyilatkoznia hazánkkal kapcsolatosan:

a nyugdíjrendszer állami nyugdíjpilléréről, a munkaerőpiacról, valamint a munkával töltött életszakasz meghosszabbítása szempontjából releváns foglalkoztatási és adópolitikákról, beleértve az új belépőket, illetve a már meglévő járulékfizetőket;

az érvényben lévő nyugdíjrendszerről, és annak pénzügyi fenntarthatóságáról.

A szakértőnek egyúttal szakpolitikai javaslatot is kell tennie a munkával töltött életszakaszok meghosszabbítására, különösen a törvényes nyugdíjkorhatárnak a várható élettartamhoz kötésére és a tényleges nyugdíjkorhatár emelésére. A jelentés kritériumai:

nyilvános legyen,

tartalmazzon hatásvizsgálatot,

2023. negyedik negyedévére készüljön el.

A dokumentum ezenkívül térjen ki olyan intézkedésekre, mechanizmusokra, amelyek révén a magyar kormány biztosíthatja a nyugdíjrendszer hosszú és középtávú fenntarthatóságát, 2070-re pedig megfékezheti a GDP százalékában kifejezett nyugdíjkiadások előre jelzett növekedését a 2021-es idősödési jelentés előrejelzéseihez képest, különösen ügyelve a jövedelmi egyenlőtlenségek kezelésére.

A Magyar Narancs nemrégiben arról írt, hogy a kormány képviseletében Tállai András, a Pénzügyminisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkára kijelentette:

Az öregségi nyugdíjkorhatár emelése nincs napirenden, továbbá a nők kedvezményes nyugdíjának megszüntetését sem tervezik.

A Világgazdaság egyik állandó szakértője, a NyugdíjGuru News alapítója, Farkas András a tervezett reformokra reagálva előállt néhány javaslattal. Szerinte többek között:

vissza kell állítani a rokkantságinyugdíj-rendszert,

a 2023 után nyugdíjba vonulóknál a Nők40-et fokozatosan át kell alakítani Nők43-ra,

az induló nyugdíjak számításában a 2024-től figyelembe vett nettó béreket csak a visszaállított járulékalap plafonjáig kell figyelembe venni,

a 13. havi nyugdíjat minden nyugdíjas számára ugyanabban az összegben, a mindenkori havi nyugdíjátlagban kell megállapítani,

a nyugdíjrendszer bonyolultságát csökkenteni kell,

az éves nyugdíjemelést egyszerűsíteni kell, mert gyors infláció mellett még egy szakember számára is nehezen követhető.

Holnap tehát megérkezik az első emelt nyugdíj, amelyet februárban nemcsak újabb követ, hanem akkor jön a 13. havi is.

A következő hónapban a szépkorúak így átlagosan 416 ezer forintot kapnak.

A 2023-as nyugdíjnaptár pedig így néz ki, az utalások ezeken a napokon várhatók:

január 12., csütörtök, február 10., péntek, március 10., péntek, április 12., szerda, május 12., péntek, június 12., hétfő, július 12., szerda, augusztus 11., péntek, szeptember 12., kedd, október 12., csütörtök, november 10., péntek, december 1., péntek.

A szokásosnál magasabb, februári kifizetés ellenére sem mindenki elégedett, Hegyesiné Orsós Éva, az Életet az Éveknek Klubszövetség vezetője, a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának soros elnöke például inkább egy 15 és 19,5 százalék közötti emelést tartott volna korrektnek, miután a Magyar Nemzeti Bank is ekkora inflációval számol az idén.

Farkas András korábban azt nyilatkozta lapunknak, hogy a nyugdíjasok inflációs érzékelése a jelenlegi helyzetben szubjektív, ugyanis náluk 25-45 százalék lenne a reális emelés, hiszen a boltba betérve azt tapasztalják, ennyivel lett drágább minden. A szakértő úgy véli,

az egyébként is minimális összegű nyugdíjprémiumtól 2023-ban eltekinthetnek az idősek, azzal viszont kalkulálhatnak, hogy a tetőzés előtt álló pénzromlás miatt újabb emelésre lesznek jogosultak

– várhatóan már a nyáron, de novemberben szinte biztosan.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2022-ben 2 465 503-an részesültek nyugdíjban Magyarországon, ebből 1 996 928 öregségi nyugdíjban. Az ellátásuk havi átlagösszege tavaly 164 102 forint volt, míg a megváltozott munkaképességűeknek 88 784 forint járt.

2023-ban egy átlagnyugdíjas havi 27 ezer forinttal kap majd többet, mint tavaly, a 13. havi nyugdíjjal együtt pedig az emelés éves szinten meghaladja a 350 ezer forintot.

Az államnak az idei nyugdíjkifizetések legalább 6150 milliárd forintjába kerülnek.