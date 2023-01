A hazai bútorpiacon első körben a pandémia alatt látszódott egyfajta átrendeződés. A hazai kiskereskedelemben egyre nehezebbé vált a termékekhez való hozzáférés, jellemzővé vált a hirtelen árnövekedés és a termékek műszaki tartalmának kézzel fogható változása. Mindez a kiskereskedelemben az árszintek megugrásához vezetett, már jóval az energiaválság kirobbanása előtt.

A beszállítói láncok lebomlása is komoly drágulást okozott már. Fotó: Teknős Miklós/Magyar Nemzet (illusztráció)

A piacon tapasztalható inflációt jól jellemzi az Ikea egyik ikonikus, sokak előtt ismert bútordarabja, a Klippan árváltozása. A pandémia előtt a termékhez még átlagosan 50 ezer forint, vagy az alatti áron lehetett hozzájutni, ma (természetesen már más műszaki tartalommal, tehát nem feltétlenül összehasonlíthatóan) már kilencvenezernél tart a termék ára.

A pandémia alatti drágulás elsősorban a beszállítói láncok lebomlásának a következménye.

A bútorpiac számára is igazodási pontnak tekintett EU Green Deal irányelvei ugyanis egyelőre nem jelentenek árfelhajtó hatást

– szögezte le lapunknak Wilheim Gábor, a Fabunio (bútoripari szövetség) elnöke.

A beszállítói lánc(ok) megszakadása azonban lényegesen megváltoztatta az alapanyagok elérhetőségét és árát is – tette hozzá. Mára a világpiacon történő kereslet-kínálat változásai miatt a faanyag, a vegyi anyagok, a fém alkatrészek hozzáférhetősége és a korábbi biztonságos hosszú távú szállítási megállapodások megszűntek, helyettük gyakran havi, heti árajánlatokkal kellett szembesülni, vállalhatatlanul hosszú szállítási határidők mellett úgy, hogy a termékek ára akár duplájára is nőtt.

Ráadásul az iparág energiafelhasználási igénye is jelentős, így ezek ugrásszerű növekedése szintén befolyásolta az árak alakulását, amihez a növekvő bérköltségek is hozzájárultak.

Új irányok a bútoriparban

A hazai bútorpiac problémái nem merülnek ki a fent említettekkel. A hazait ugyanolyan hatások érik, mint az uniós ágazatot. Azt tudni kell, hogy a bútoripar nem kicsiny szegmense az európai gazdaságnak. A piac 99 százalékát a mikro- és kisvállalkozások adják, e cégek nagyjából egymillió munkavállalónak adnak kereseti lehetőséget és mintegy 120 ezer cég foglalkozik közvetlenül bútoripari termékek előállításával. A Fabunio tavaly novemberben indított WoodCircle projektjének háttéranyaga szerint az elmúlt évtizedekben az ágazat néhány speciális nehézséggel nézett szembe (például az alacsony bérköltségű országok által támasztott piaci verseny, a munkaerő elöregedése és az ágazat gyenge vonzereje a fiatalok számára, valamint a fa- és a faalapú anyagok hiánya), amelyekhez még olyan tényezők járultak az elmúlt három évben, melyek tovább nehezítették a szektor helyzetét: a pandémia, az ukrajnai háború és a nyersanyaghiány.

Ezt megelőzően a bútoripar azzal is szembesült, hogy a termékek életciklusa jelentősen lerövidült, mind a dizájn, mind az alapanyagok, mind pedig a használhatóság egyfajta fast fashion szintre helyezte az ágazat termékeit.

Ez pedig már önmagában is felveti a fenntarthatóság kérdését, holott nem a bútoripar az, amely jellemzően nagy környezetterhelés mellett termel. Az érdekesség – és talán szerencse is – az, hogy a termékek másodlagos felhasználási köre bővült – magyarázta Wilheim Gábor. Mint mondta, eleve sok vállalkozás foglalkozik használt bútorok értékesítésével, de például egy lomtalanítás során utcára kerülő termékek is hamar eltűnnek a helyszínről további felhasználásra.

Pontosan nagyon nehéz tehát megfogalmazni, hogy a forgalomba kerülő bútorokból mennyi kerül a szeméttelepekre, illetve újrahasznosításra, így az egyes termékek, vagy akár az ipar ökolábnyomának meghatározása kétséges.

Fenntarthatósági kérdések

Természetesen a Green Dealhez való igazodás indokolt, a bútorgyártásban használt nem környezetbarát anyagok zöme a lakkok, felületkezelő anyagok, ragasztók, PUR habok, bőr- és műbőrök PUR felületképzői, a szövetek és bőrök színezőanyagai, illetve az egyre gyakrabban beépített elektronikus termékek köréből kerül ki. Ugyanakkor az iparágban használt, a forgalomba kerülő alapanyagok mindegyike szigorú, EU által szabályozott bevizsgálás után használható csak fel, ezek eredményét a beszállítók kötelezően mellékelik termékeikhez – tette hozzá a Fabunio elnöke.

A tömörfa és egyéb faalapú termékek (rétegelt lemez, faforgácslap, laminált lapok, furnérozott, lakkozott lapok, bútorvázak fa alkatrészei) újrahasznosítása megoldott. Már amennyiben eljutnak például itthon Szombathelyre a FALCO üzemébe, ott ugyanis megfelelő kezelés után bedolgozzák és forgácslapokba tömörítik őket. Erre bővülő, sikeresnek mondható gyűjtési rendszert dolgozott ki az üzem.

A termékekből kikerülő PUR habok újrahasznosítása technikailag szintén megoldott, az úgynevezett heterogén habok gyártásával ezek teljes mértékben feldolgozhatók. Több gyártó a szabászata során keletkező hulladékát maga is feldarálja és párnák tömésére használja a gyártáskor keletkező PE vatta darabokkal együtt.

Kérdés az, hogy a szétbontott termékekből mennyi kerül konkrétan a feldolgozó üzemekbe? Wilheim Gábor szerint ezen a területen egyelőre nincs szervezett begyűjtés, ahogyan a termékekről lekerülő szöveteknek és bőröknek sem ismerni az útját.

A Fabunio az bútorok életciklusának meghosszabbításával kapcsolatban azt a cél tűzte ki, hogy a felhasznált anyagokat úgy alakítsák át, hogy azok higiéniai fertőtlenítés után teljes mértékben újra felhasználhatók legyenek.

Itt merőben új termékek fejlesztéséről van szó, egyetemi és kutatólaboratóriumi együttműködés megvalósításával.

Azt szeretnék elérni – tette hozzá az elnök –, hogy a szétbontott termékek anyagai 80 százalékban újra bedolgozhatóak legyenek hulladék keletkezése nélkül.

A környezeti káros hatások csökkentése érdekében pedig jó úton jár az ágazat, egyre több oldószer nélküli ragasztó és lakk érhető el a piacon, illetve a termékek formaldehid tartalma is lényegesen csökkent. Az üzemi hulladékok begyűjtése és semlegesítése már szervezetten zajlik.

Mindent összevetve az Európai Uniós és egyben a hazai bútoripar kettős átalakuláson megy keresztül, amelyben a fenntarthatósági szempontok mellett figyelembe kell venni a műszaki és a környezetvédelmi igényeket. Mindez egészen más árszinteket hozhat majd a kiskereskedelemben, illetve a manufakturális üzemek termékeinél. Ugyanakkor vélhetően a termékek árai (a kézműves és a kisker) némileg közelítenek majd egymáshoz, ami viszont nagyobb lehetőségeket rejt a kisüzemek számára.