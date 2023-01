Egyetért a kormány és a jegybank is az árstopokról: ki kell vezetni!

Piacgazdaságban normál körülmények között nem célszerű, de most különleges idők vannak – mondta Banai Péter Benő, a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára a Költségvetési Bizottság előtt, ahol a képviselők kérdezhették az idei büdzsé módosításának körülményeiről.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy

a kormány és a jegybank is egyetért abban, hogy az árstopokat ki kell vezetni, a kérdés csak az időpont.

Abban bízik, hogy a háborús helyzet idővel megoldódik, és normalizálódnak a gazdasági folyamatok, aminek része az infláció csökkenése.

A kormány 2021 őszén vezetett be átmenetileg árstopot egyes alapvető élelmiszerek esetén. Tavaly novemberben a kabinet arról döntött, hogy kibővíti az intézkedést: az árkorlátozás már a tyúktojásra és az étkezési burgonyára is vonatkozik, miközben a korábban megjelölt hét termékre változatlanul érvényes. Később azt is kiderült, hogy a kabinet 2023. április 30-ig meghosszabbította a döntés hatályát. Ennek megfelelően az árszabályozás az alábbi termékekre terjed ki:

kristálycukor,

búzafinomliszt (BL 55),

finomított napraforgó-étolaj,

házi sertéscomb,

csirkemell, csirke far-hát, csirkehát, csirkefar, csirkeszárnyvég,

ultramagas hőmérsékleten hőkezelt, 2,8 százalék zsírtartalmú tehéntej,

tyúktojás,

étkezési burgonya, az újburgonya kivételével.

Az első hét termék ára nem lehet magasabb a 2021. október 15. napi ellenértéknél, az utolsó két árucikké pedig a 2022. szeptember 30-i árnál.

Mint ahogy arról lapunk korábban beszámolt, 2022. december 28-án jelent meg a Magyar Közlönyben az a jogszabály, amely módosította az árak megállapításáról szóló törvény veszélyhelyzet ideje alatt eltérő alkalmazásának kormányrendeletét. A változás lényege, hogy a kereskedőknek a készletüket, illetve annak a vásárlók számára való kihelyezését olyan mennyiségben kell biztosítaniuk, hogy

az a vásárlók kiszolgálására – áruhiány elkerülésével – folyamatosan elegendő legyen.

A kormány ennek érdekében egy fontos mennyiségi támpontot is rögzített. Eddig úgy volt, hogy az árstopos termékekből naponta legalább a hét adott napjára vonatkozó, az adott év (2021 és 2022) átlagos napi, a kereskedőnél készleten lévő mennyiség árusítása kötelező. Január közepétől ennek a kétszerese az elvárás, ha szükséges.