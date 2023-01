Nagyon jól alakult 2022 a motorkerékpár-piac szempontjából: a Datahouse adatai szerint tavaly 5197 új kétkerekű gépjármű kapott rendszámot Magyarországon, ami 12,9 százalékos – csaknem 600 darabos – emelkedés a megelőző évhez képest.

A tavalyi, erőteljes növekedéssel sokéves emelkedő tendencia folytatódott a hazai piacon: figyelemre méltó, hogy az elmúlt öt évben több mint duplájára ugrott az itthon forgalomba helyezett új motorok száma. Ráadásul a piac úgy tudott növekedni, hogy közben az új személyautók szegmense a múlt évben is eléggé gyengén muzsikált: ott 8,5 százalékos visszaesést mutatott a statisztika.

A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE) kommentárja szerint a növekedés a pandémia visszaszorulásával, illetve a tudatos, költséghatékonyabb közlekedés előtérbe kerülésével egyaránt magyarázható.

A növekedés lendületét a gyártók kiszolgálási kapacitásának ingadozása némileg visszafogta, de így is 13 százalékos emelkedést ért el a piac

– emelte ki a szakmai szervezet, hozzátéve ugyanakkor, hogy továbbra is szükségesnek látják a robogók azonosításának megoldását regisztrációval vagy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) meglétét igazoló plakettel. A motorpiac tavalyi jó teljesítményéhez persze a már említett tényezők mellett hozzájárulhattak a múlt év elején adott egyszeri, jelentősebb összegű kormányzati juttatások is, így például a személyi jövedelemadó visszatérítése is.

Az új motorok eladási darabszámának növekedésével párhuzamosan a hazai járműpark mérete is folyamatosan bővül: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2021-ben már több mint 202,5 ezer motorkerékpárt tartottak nyilván Magyarországon, 4,1 százalékkal – hozzávetőleg nyolcezerrel – többet az egy évvel korábbinál,

ötéves időtávon pedig nagyjából 40 ezerrel nőtt a flotta mérete.

A bő 200 ezres darabszámhoz persze az új motorok növekvő értékesítései mellett a magánimport is jelentős mértékben hozzájárult. Az utóbbi ugyanakkor az utóbbi években némileg veszített lendületéből:

a KSH adatai szerint 2021-ben 6599 használt motorkerékpár kapott új magyar rendszámot, miközben a megelőző évben még csaknem 7400.

A használtimport lassú csökkenése persze nem feltétlenül baj: a behozott járművek nagy része ugyanis – hasonlóan a személyautókhoz – a tíz éven felüli korosztályból kerül ki, ami nem használ az állomány korösszetételének.

Ami pedig a kilátásokat illeti, azok változatlanul jók, hiszen a motorkerékpárok az emelkedő üzemanyagárak, a dráguló parkolás és a növekvő autófenntartási költségek miatt egyre többeknek jelentenek reális közlekedési alternatívát. Ez akkor is így van, ha figyelembe vesszük, hogy

az emelkedő listaárak a személyautóké mellett ezt a piacot sem kerülték el.

A jelentős mértékű (nemegyszer két számjegyű), részben a forint gyengüléséből adódó áremelkedés már tavaly is tükröződött a kereskedők árlistáin, ám a VG által megkérdezett értékesítők az idei évre is 6-10 százalékos drágulást valószínűsítettek. Mindezek ellenére lehet bízni a további növekedésben: ezt teszi az MGE is, amely a tavalyi számokhoz kapcsolt prognózisában

további 10 százalékos bővülést vetített előre az új motoroknál,

nagyjából 5600-as értékesítési darabszám mellett.

Kitiltanák a robogókat a belvárosból A Levegő Munkacsoport javasolja a belső égésű motorral hajtott robogók kitiltását Budapest belvárosából, mivel egy ilyen robogó egészségkárosító szénhidrogén-kibocsátása ezerszerese is lehet egy teherautóénak, csak rákkeltő benzolból százszor annyit bocsát ki, mint egy régebbi személyautó – áll a civil szervezet közleményében, amelyben a Fővárosi Közgyűlésnek benyújtott javaslatairól számolt be. A javaslat – amellett, hogy első látásra sem tűnik teljesen átgondoltnak – több kérdést felvet: például, hogy pontosan milyen járművekre is vonatkozna a tiltás, hiszen a robogó mint kategória nagyon széles spektrumot fed le.