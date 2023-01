Mintegy másfélszeresére nőtt idehaza a zöld rendszámmal közlekedő gépkocsik száma tavaly, így már 63 ezernél több ilyen közlekedik a magyar utakon. Ebből közel 21 ezret tavaly állítottak forgalomba – derül ki az Energiaügyi Minisztérium csütörtöki közleményéből.

Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

A tavalyi év végén 63 597 zöld rendszámos autót tartottak nyilván hazánkban, ez 2020 elejéhez képest három és félszeres növekedés. A tisztán elektromos hajtású kocsik terén a bővülés ebben az időszakban még jelentősebb, négy és félszeres volt. Az elmúlt év a leginkább környezetkímélő hajtású járművek jelentős előretörését hozta magával a hibridek rovására. Tisztán elektromos gépkocsikból tavalyelőtt kevesebb mint ötezret, 2022-ben viszont több mint 13 ezret helyeztek forgalomba.

Ezért míg 2021-ben a zöld rendszámot kapó autók mindössze kevesebb mint harmada működött kizárólag elektromos motorral, addig tavaly ez az arány közel kétharmad volt.

A közlemény kiemeli azt is, hogy az év végén már több mint kétezer teherautó és háromszáz motorkerékpár is környezetbarátnak minősült. A kormány a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervben több intézkedéssel támogatja a jelentős károsanyag-kibocsátó közúti közlekedés zöldítését. Emellett a Zöld Busz Program által biztosított ösztönzőknek köszönhetően már csaknem 150 elektromos busz is szolgálatba állt, főként a nagyvárosok tömegközlekedésében. A program folytatására és továbbfejlesztésére részben a magyar kibocsátáscsökkentésből származó, Németországnak értékesített kvótatöbblet biztosít fedezetet – derül ki a tájékoztatásból.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy új, nemzetközi hálózatba illeszkedő elemekkel gyarapodik a hazai alternatív töltő-infrastruktúra is, hála az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) támogatásának. Ezen beruházások országos lefedettséget biztosítanak, ami népszerűbbé, keresettebbé teheti az elektromos autókat és tehergépkocsikat. A kiszámíthatóbb és kényelmesebb, klímabarát közlekedés pedig csökkenti a levegőszennyezést és a zajterhelést.

Magyarország nemcsak felhasználóként veszi ki a részét a járműipar zöldfordulatából, miután Németország mellett európai akkumulátorgyártó központtá is válik, a világszínvonalú ZalaZONE tesztpálya révén pedig az ágazati kutatás-fejlesztésben is kimagasló képességei vannak – áll a közleményben.

Tavaly 111 524 új gépjárművet helyeztek forgalomba hazánkban a Datahouse adatai szerint. A Datahouse és a tárca számai közötti különbséget feltehetően a használt import magyarázza.