A kiskereskedelem szereplői legkorábban ezen a héten kaphatnak válaszokat a kormányzattól arra, hogyan kell megduplázniuk január 12-e után az árstopos termékek készleteit - erről a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ) főtitkára beszélt a Világgazdaságnak.

Mint ahogy arról lapunk beszámolt, a múlt év végén, december 28-án jelent meg a Magyar Közlönyben az a jogszabály, ami módosította az árak megállapításáról szóló törvény veszélyhelyzet ideje alatt eltérő alkalmazásának kormányrendeletét. Ez a jogszabály lényegében az árstopos alapvető élelmiszerek, tehát

a kristálycukor,

a búzafinomliszt,

a finomított napraforgó étolaj,

a házi sertés comb,

a csirkemell, csirkefarhát,

az ultra magas hőmérsékleten hőkezelt, 2,8 tömegszázalék zsírtartalmú tehéntej,

a friss tojás,

és az étkezési burgonya

árusítását határozza meg a kereskedők számára.

A bejelentett változás lényege, hogy a kereskedőknek a készletüket, illetve annak a vásárlók számára történő kihelyezését olyan mennyiségben kell biztosítaniuk, hogy

az a vásárlók kiszolgálására – áruhiány elkerülésével – folyamatosan elegendő legyen.

Ez a rendelkezés egyértelműen annak a főleg az elmúlt hetekben elszaporodó jelenségének vetne véget, hogy országosan üres polcok fogadták a vásárlókat az üzletekben kristálycukor, tojás és más termékek esetén. A kormány ennek érdekében egy fontos mennyiségi támpontot is rögzített. Eddig úgy volt, hogy az árstopos termékekből naponta legalább a hét adott napjára vonatkozó, az adott év (2021 és 2022) átlagos napi, a kereskedőnél készleten lévő mennyiség árusítása kötelező. A jövőben viszont ennek a kétszerese az elvárás, ha szükséges.

Kérdés kérdés hátán

Az új szabályozás jövő hét csütörtöktől lép hatályba. Mivel a fejlemények a két ünnep között, december 28-án váltak ismertté, a fogyasztóvédelmi hatóság nem tudott a részletekről tájékoztatást adni a kiskereskedelmi szereplőknek. Pedig Neubauer Katalin szerint lenne miről beszélni, ugyanis a jogszabály megfogalmazása nem egyértelmű.

Mit jelent az, hogy szükség szerint kell duplázni a készleteket? Ha már hiány van, vagy előre gondolkodjunk? Mi lesz a friss áruval, amit legkésőbb kétnaponta szállítanak be? Ha megnöveljük például a romlandó húsokból a készletet és nem adjuk el, akkor semmisítsük meg?

- sorolta a kérdéseket. Szerinte a hatósági áras húsok biztosítása a polcokon egyébként is nehézkes, mivel a baromfi esetében az árstopos mellre fokozódik a kereslet, a nem árstopos combra pedig egyre csökken. Márpedig egy élő állatnak nem lesz dupla melle az olcsóbb árazás miatt.

Éppen ezért a megnövelt készleteket inkább a tartós élelmiszerek esetében tartja elképzelhető megoldásnak, ami valóban csökkenthetné a hiányjelenségeket. Más kérdés, hogy a kereskedők veszteségeit az árstopos termékeken ez tovább növelné, ami miatt az MNKSZ attól tart, hogy felgyorsulhatnak a boltbezárások. Főleg a kisebb üzletek kategóriájában.

Miért ennyire drága minden?

A szervezet főtitkára nem ért egyet azzal a közkeletű, mások mellett a jegybank által is képviselt állítással - igaz, ezt a kormány nem osztja -, hogy az árstopos termékeken keletkező veszteségeket a kereskedő a többi árucikkre vetíti ki, így összességében kompenzálja, sőt be is szedi az eredetileg tervezett profitját. Szerinte ez azért nem működik így, mert a piacon továbbra is árverseny van, a konkurencia árvizsgálata és az ártükör is létező gyakorlat. "Minden nap versenyzünk a vásárlókért, ha túl magas fogyasztói árakat alkalmazunk, akkor a vásárló ott vásárol, ahol a legolcsóbb" - húzta alá.

Arra viszont nem tért ki, hogy mi van abban az esetben, ha a piaci szereplők egységesen magas árat szabnak meg. Márpedig ma inkább ezzel a helyzettel szembesülnek a fogyasztók.

Mindenesetre Neubauer Katalin szerint az árnövekedést nem a kereskedői árrés kitágítása okozza, hanem a termelői árak nagy ütemű emelkedése. Az MNKSZ fenntarthatatlannak tartja a 12. hónapja életben lévő élelmiszer-árstop intézményét, ezért arra kéri a kormányt, hogy azt mielőbb vezesse ki. A kabinet december közepén jelentette be, hogy április 30-ig hosszabbította meg az intézkedést.