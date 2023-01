Év végén még vakrepülésről beszéltek az ágazati vezetők az idei év kapcsán, majd a decemberben bejelentett mintegy 30 milliárd forint értékű turisztikai mentőcsomag és a most meghirdetett energetikai támogatási program segítségével már úgy vélik, el lehet kerülni a legrosszabb forgatókönyv szerinti helyzetet a szállodaiparban.

Fotó: Jacob Lund

Továbbra is nagyon bizonytalan a jelen és a jövő, ami nagyban függ a vendégforgalomtól, az árak és a költségek alakulásától

– fogalmazott a VG Podcastnak adott páros interjúban Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) tiszteletbeli elnöke, aki év végéig vezette a szervezetet. A jelenlegi és egy ciklus után visszatérő elnök, Flesch Tamás elmondta, hogy bár a hivatalos statisztika még nem készült el,

2022 decembere minden idők egyik legjobbjának bizonyult mind a külföldi, mind a belföldi vendégéjszakák számát tekintve.

A turisztikai mentőcsomag sokat segített október és december között. A nettó bevétel után fizetendő 4 százalékos turisztikai hozzájárulás megfizetését októbertől március végéig függesztette fel a kormány. Mindez most januárban, amikor jelentősen elmarad a szállodák bevétele nem csak az év végi csúcsoktól, hanem még a szokásos januári holtszezoni forgalomtól is, már kevésbé kézzelfogható segítség, hiszen bevételfüggő. Most az energiaköltség- és beruházás támogatási program van a fókuszban, de nagyon fontos lenne, hogy mielőbb felpörögjenek a foglalások, és bevételhez jussanak a szállodák. Sajnos azonban máris látni, hogy az infláció, az emelkedő megélhetési költségek miatt kevesebb pénze van az embereknek, a külföldi vendégéjszakák körében is visszaesés van – tudtuk meg az ágazati vezetőktől

Nagyon nehéz negyedév lesz, amikor az egyik legfontosabb cél, hogy az ágazati foglalkoztatotti létszámot meg tudják tartani, és ne ismétlődjön meg az, ami a Covid idején volt

– összegezte Flesch Tamás.

Az elmúlt két év sokat ártott a szálláshely-vendéglátás ágazat megítélésének a munkaerőpiacon, a koronavírus-járvány idején tapasztalt bizonytalanság, a szektor jelentős kitettsége, hullámzó foglalkoztatási képessége nagyon elbizonytalanította a fiatalokat.

Turizmus szakokra 25 százalékkal kevesebben jelentkeztek a felsőoktatásban az utóbbi években.

Rengeteget kell tenni azért, hogy ismét vonzó legyen a szállodaipar – jegyezte meg Baldauf Csaba. A Covidnak volt pozitív mellékhatása is – tett hozzá az MSZÉSZ elnöke. Flesch Tamás szerint ugyanis 2016-2019 között elkényelmesedtek a szállodák, viszont a járvány időszakában összekapták magukat, felülvizsgálták a működésüket, és olyan intézkedéseket hoztak, amelyek többsége most is nagy segítség.

Fotó: Shutterstock

Változatlanul nagy kihívás a lerövidült foglalási időablakok miatt tervezni, a belföldi vendégkörre épülő vidéki szállodák pedig zömében elérték az árakkal a lélektani határt. Több bevételre lenne szükség, januárra-februárra jelentős elmaradás van a foglalásokban, de áremelésre csak Budapesten van mozgástér, ott viszont euróban is van akár 20 százalék tartalék még az árakban. A szállodaszövetség elnöke szerint mindeközben előjött a szokásos versenyelőny-versenyhátrány probléma a budapesti hotelek és az airbnb-zők között. Utóbbiak ugyanis többségében rezsicsökkentett lakásokban üzemelve, tizedakkora rezsi mellett más árakat tudnak adni, mint a piaci energiaárat fizető szállodák.

Budapest legnagyobb problémája a Covid óta az, hogy nem indult el a nemzetközi hivatásturizmus, hiányoznak nem csak a nagyrendezvények, hanem az a sok kis konferencia és üzleti találkozó, ami megtölti az év eleji gyengébb forgalmú hetekben is máskor a szállodákat.

Ebben sok munka van, hiszen Európa már előttünk jár ezen a téren, ott jobban pezseg a hivatásturizmus – hangzott el. A szállodaszövetségi elnök megnyomta a piros gombot is, amikor rámutatott, hogy

miközben világszintű múzeumi negyede van Budapestnek, a belvárosban riasztó trend a bezárt üzletek sokasága, és a lerobbant üzletportálok, épülethomlokzatok látványa.

A programok sokaságát kínáló, jó ár-érték arányú, a legszebb fővárosok között jegyzett Budapestnek ez rövid idő alatt sokat árthat.

