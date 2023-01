Energetikai korszerűsítésre fordítja a többség az otthonteremtési támogatást A legnagyobb arányban tetőcserére, és -felújításra nyújtott be támogatási igényt a lakosság, amelynek a napelemes rendszerek telepítésének előkészítésében is jelentős szerepe van. Napelemre a támogatások 8 százalékát fordították, egyéb fűtési- és melegvíz-rendszer korszerűsítésre az igénylések 6 százaléka jutott, de népszerű felújítási cél volt még a homlokzati hőszigetelés (7 százalék) és külső nyílászárócsere (9 százalék) is.