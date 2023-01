A decemberi 42 500-ról január elejére 33 500-ra csökkent a legnagyobb hazai állásgyűjtő oldalon, az Állásportálon feladott hirdetések száma, de ez a visszaesés teljesen megszokott az évnek ebben a szakaszában

– mondta a Világgazdaságnak Karácsony Zoltán, a HR Portál álláspiaci szakértője.

A szakértő hozzátette: általában az év végi toborzási leállások, lassulások következménye, hogy december 31-gyel kifutnak a hirdetések, és csak január közepe felé folytatják a cégek a toborzást, tesznek fel új hirdetéseket. Ez az előző évben is így történt, 2021 decemberéről 2022 januárjára tízezres csökkenést regisztráltak. Jelezte: nagyszámú és trendszerű elbocsátás jeleit továbbra sem látja a munkaerőpiacon.

Az év eleje azonban csúcsidőszak az álláskeresők szempontjából. Az évkezdés és az újévi fogadalmak miatt rengetegen keresnek január első felében állást, és mérik fel a váltási lehetőségeket

– magyarázta az elemző, hozzátéve, hogy az Állásportálon látogatószámban 150 százalékos a növekedés december elejéhez képest (azaz két és félszer annyian böngészik a hirdetéseket), de más állásportálokon is általános a látogatószám megduplázódása. Pedig most kevesebb hirdetésre pályázhatnak, mint négy-öt héttel ezelőtt. Megjegyezte, hogy a februári adatok fognak többet mutatni a munkaerőpiaci folyamatokról, akkor rendszerint megugranak a hirdetésszámok.

Kibírja-e a ránehezedő nyomást a munkaerőpiac a következő hónapokban?

Vízválasztó hónapok jönnek a hazai munkaerőpiacon. Augusztus közepén a munkaerő-toborozással és -közvetítéssel foglalkozó Hays Hungary szakértője lapunknak azt jósolta, hogy 2023 elején jöhet a feketeleves, a legtöbb ágazatban ugyanis ekkor eshet vissza drasztikusan munkaerő-kereslet. Hiába azonban a sötét fellegek a gazdaság felett már hónapok óta, a KSH novemberi számai sem mutattak drámai változást, a munkanélküliségi ráta ugyan emelkedett, de még mindig 4 százalék alatt van, miközben a foglalkoztatottság rekordokat döntöget, a 4,7 millió munkavállaló továbbra is nagyon erős szintre utal.

A kormány már hónapokkal ezelőtt kilátásba helyezte a munkahelyvédelmi bértámogatási program elindítását, amellyel a Covid időszakában több százezer munkahelyet sikerült megvédeni, ám információink szerint a kabinet is azzal számol, hogy tavaszig biztosan lesz elég megrendelés az építőiparban, ezért a program élesítése ez idáig elmaradt. Mindenesetre egyelőre a jelek is abba az irányba mutatnak, hogy ez nem a munkaerőpiac válsága lesz, ha emelkedik is az állástalanok aránya, legfeljebb pár tizedponttal kúszhat feljebb. Elemzői várakozások maximálisan 4,5-5 százalékos rátát jósolnak, ami közelében sincsen a 2010-es évek elején látott 10 százalék feletti számoknak.

A válság ellenére sem enyhül a munkaerőhiány

Továbbra is az egyik legnagyobb probléma a munkaerőhiány – mondta a Világgazdaságnak Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke, amit azzal indokolt, hogy a beszállítói láncok megszakadása miatt sok pótolnivalójuk van még mindig a gyártóüzemeknek a feldolgozóiparban, mint fogalmazott, gőzerővel dübörög a termelés.

Munkanélküliség helyett munkaerőhiánnyal számolnak a cégek, mindenhol ezt látjuk

– mondta a szakszervezeti vezető. Azt, hogy ez a következő hónapokban is így marad-e, szerinte még nehéz megmondani, de amennyire előre lehet látni a folyamatokat a megrendelésállományokból, az azt bizonyítja, hogy továbbra sem elbocsátásokban gondolkodnak a cégek.

Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetője annyiban árnyalta lapunknak a képet, hogy megkezdődött a munkaerő válogatása, ami általánosságban korábban nem volt jellemző. Bár a szakképzettséget igénylő területeken továbbra sem tudnak válogatni a cégek, de az alacsonyan képzett munkavállalók körében, különösen az építőiparban az ősz folyamán már voltak elbocsátások.

Szerinte a piaci bizonytalanságot jól mutatja, hogy van olyan cég, amely tavaszra tervezte a bezárást, de két hónappal elhalasztotta, ami arra utalhat, hogy kivár az adott vállalat az energiaárak konszolidációja miatt.

A liga vezetője úgy látja, hogy elsősorban kölcsönzött munkavállalóktól váltak meg nagyobb számban az ősz folyamán a munkáltatók, viszont ez a tendencia később nem folytatódott, igaz, az ellenkezőjét sem látják, hogy esetleg visszaépítették volna a korábbi létszámkeretet.

Karácsony Zoltán szerint a harmadik országból toborzás még mindig pörög, egyre több munkaerő-kölcsönző cég szerzi meg a minősített foglalkoztatói státuszt, ami ahhoz kell, hogy könnyített módon hozhasson magyarországi munkaadóknak munkavállalókat. 2021-ben öt ilyen szolgáltató volt, ma már 22.