Az Európai Bizottság (EB) közzétette a tíz győztes, kiválasztott és támogatott vasúti szolgáltatásfejlesztést, és a magyar pályázat is közte van – számolt be a fejleményről Vitézy Dávid a közösségi oldalán.

Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet

Az EB még tavaly nyáron írt ki pályázatot a nemzetközi vonatok fejlesztésére, egészen pontosan új nemzetközi vasúti kapcsolatok különböző eszközökkel való támogatására. Ez az első ilyen jellegű felhívás volt, korábban a vasúti szolgáltatásokra nem, csak infrastruktúra fejlesztésére lehetett pályázni. Magyarország is jelentkezett, az azóta megszűnt korábbi közlekedési tárca, a TIM részéről még szeptemberben készítették elő a pályázatot, és adták be a román közlekedési tárcával közösen

a Bécs–Budapest–Nagyvárad és a Bécs–Budapest–Arad két-két óránkénti ütemes kapcsolat létrehozására.

Ez most tehát zöld lámpát kapott, amit Vitézy Dávid úgy értékelt, hogy mindez a budapesti Déli Körvasút számára is egy újabb fontos megerősítést jelent az Európai Unió részéről. Más kérdés, hogy a dél-budapesti agglomeráció lakói számára új közlekedési alternatívát kínáló, illetve a vasutat a városon belüli közlekedésben új szerepbe helyező projekt jövője némiképp bizonytalan, miután jelenleg nincs érvényes környezetvédelmi engedélye. Erről Vitézy Dávid most azt írta, hogy a Déli Körvasút beruházását az Európai Bizottság már többször elvi támogatásban részesítette, csakhogy az építkezést a helyi vasútellenzők bírósági támadásai folyamatosan akadályozzák.

Nagyon bízom benne, hogy a Fővárosi Ítélőtábla megsemmisíti a bíróság nemrégiben hozott döntését a Déli Körvasút környezetvédelmi engedélyének újbóli felfüggesztéséről, hisz ahogy ebből a példából is látszik, nemcsak regionális és agglomerációs vagy Magyarországon belüli, hanem összeurópai érdek is a budapesti vasúti szűk keresztmetszetek felszámolása

– fogalmazott.

A nyertes pályázatra visszatérve, a volt közlekedési államtitkár jelezte, hogy annak az is része, hogy a Budapest-Bécs vasúti kapcsolat menetidejét 15 perccel lerövidítsék. Ez a vasútbiztonsági rendszerek fejlesztésének köszönhetően a hegyeshalmi határmegállás kiiktatásával történhet meg. Ez a fejlesztés lehetővé teszi, hogy a Budapest-Bécs szakaszon a mai óránkénti nemzetközi követés félórásra sűrítése megtörténhessen, akár az államvasutakon kívül más szolgáltatók közreműködésével. A sűrített vonatokból minden második vonat óránként a fejpályaudvarokon való lassú irányváltás helyett a Déli Körvasúton haladna át Budapesten, Kelenföld után az újonnan kiépítendő Közvágóhíd és Népliget állomásokat érintve és így továbbhaladva Szolnok felé.

Ezek a nemzetközi vonatok Szolnoktól 2-2 óránként ütemesen haladnának tovább Arad és Nagyvárad felé új minőségű és gyorsaságú kapcsolatot nyitva Magyarország és Bécs felől Erdélybe, ezzel kihasználva a magyar és román oldalon is zajló jelentős pályafejlesztéseket.