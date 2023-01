Miközben az alkalmi munkák iránti kereslet folyamatosan nő, az ilyen típusú feladatokra történő toborzás a klasszikus csatornákon hatékonytalan, ezért egy magyar csapat hiánypótló platformot fejlesztett. A Giggle.hu függetlenséget kereső munkavállalókat párosít munkaerőt igénylő vállalkozásokkal, a kiválasztást és a transzparenciát értékelésekkel és sztenderdizált profilokkal segítve digitális megoldásukkal – áll a cég közleményében.

Fotó: MW

A koronavírus-járvány kirobbanását követően a vendéglátást elhagyta a munkaerő jelentős része a bizonytalansági tényezők miatt, a megmaradt dolgozók részéről pedig rendszeresek a panaszok, amelyek alapvetően a rugalmatlan munkarendre vezethetők vissza a kutatások szerint. A munkaerőhiány viszont égető, és bár az alkalmi munkák iránt nő az igény, a toborzási hirdetések költségesek, és a munkát elvállalók sok esetben meg sem jelennek a munkavégzésre.

Munkaerő akár 24 órán belül, értékelések alapján

A Giggle függetlenséget kereső munkavállalókat párosít munkaerőt igénylő partnerekkel, gyorsan betanítható munkakörökre, mint például a felszolgáló, konyhai kisegítő, mosogató, pultos, raktáros, eladó vagy az adminisztrátor.

Sebestyén Ádám társalapító elmondása szerint a külföldön már több országban bizonyított gig munkaplatformmodell lehetővé teszi, hogy annyi munkaerőt foglalkoztassanak a munkaadók, amennyire éppen szükségük van, és akár 24 órán belüli toborzással munkavállalóhoz juthatnak.

A startup automatizálja a toborzást, a megadott időszakra elérhető előszűrt munkavállalókat biztosítva partnereinek, hirdetési költségek nélkül, sikerdíjalapon.

Lehetőség van olyan műszakokat is választani, amelyek hetekre vagy órákra előre illeszkednek a személyes időbeosztáshoz– részletezte Sebestyén Ádám üzleti inkubációs szakértő, aki korábban az Európai Innovációs és Technológiai Intézet Health és Manufacturing területért felelős szervezeteiben dolgozott.

Fotó: Für Henrik / Békés Megyei Hírlap

Kizárják azt, aki nem megy el az időpontra

Birizdó Ádám társalapító arról beszélt, az értékelési rendszer biztosítja, hogy a kedvelt munkavállalók visszatérjenek, ezáltal nem csak rövid távra biztosítva munkaerőt partnereiknek. Miközben a munkát elvégzőket jutalmazzák, kizáráshoz vezethet, ha valaki nem jelenik meg az adott helyen a megbeszélt időpontban, ezáltal javítva a több iparágban növekvő megbízhatósági problémát.

A Giggle célpiacai közé tartoznak a diákmunkások mellett a munkakeresők és az alkalmi munkákból élők, valamint a főállás mellett dolgozók egyaránt. A csapat nemzetközi ambíciókkal rendelkezik, tervei között szerepel az év során legalább egy külföldi piacon is lábat vetni. Ehhez kockázati tőkét és angyalbefektetést is vontak be több külföldi és hazai befektetőtől.