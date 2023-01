Nincsenek könnyű helyzetben az utazásszervezők, akiknek több mint fél évvel előre kellene látniuk a várható keresletet, és jó előre lekötni tengerparti charterjáratokat úgy, hogy ne tervezzék se túl, se alul az utasszámot.

Fotó: Ali Riza Akkir / AFP

Mindenki arra számított, hogy a megugró rezsiköltségek miatt idén keveseknek marad pénzük az utazásra. A bizonytalansági tényezők sorát növelte és az árazást nehezítette a forint mélyrepülése, az elszabadult infláció és az üzemanyagárakat világszerte magasba repítő energiaválság.

Mennyivel lesz drágább idén külföldre utazni?

A nagy áremelkedésen azonban az utaztatók reményei szerint tavaly már túlesett a piac, mint emlékezetes, év közben, a főszezonban 15-20 százalékkal drágultak meg az utak. Idén – mint arról korábban már nyilatkozott a Világgazdaságnak a Magyar Utazási Irodák Szövetségének illetékese – nem számítanak 10 százalékot meghaladó drágulásra. Hozzá kell tenni: mindenki sötétben tapogatózik, és az elmúlt három évben egyedül a bizonytalanság volt biztos.

Az árváltozásokat nyilvánvalóan nem lehet teljesen kiküszöbölni, de aki korán foglal, még válogathat időpont és helyszínek szerint is. Az előfoglalási időszakban kínált kedvezményekkel elérhető egy jó last minute árszint, ráadásul a lekötött utazásokra egyes irodák bizonyos feltételek mellett árgaranciát vállalnak.

A magyarországi törvények szerint az utazási szerződés alapján az utas nem állhat el az utazástól 8 százalékot nem meghaladó árváltoztatás esetén, amivel indokolt esetben, maximum 20 nappal az utazás megkezdése előtt élhetnek az utazásszervezők.

A 8 százalékot meghaladó mértékű áremelés esetén az utas indoklás nélkül elállhat a szerződéstől,

ez esetben visszakapja a teljes befizetett összeget. Tavaly volt példa mindkét helyzetre, de a tapasztalatok szerint az utasok nagy többsége még a 8 százalék feletti áremelést is elfogadta, mert mindenki tudta, hogy a költségnövekedés valós, és más módon sem tudna már olcsóbban elutazni.

Fotó: Lovas Bence / Világgazdaság

Az idei árak – mind az euróhoz, mind a dollárhoz képest jelentősen gyengébb forint miatt – 15-30 százalékkal magasabbak, mint tavaly és a bázisidőszakban, átlag felett elsősorban a dollárelszámolású utak ára emelkedett meg.

Nyársapkával még a télen

Várakozáson felüli keresletet érzékelnek a mediterrán tengerparti ajánlatok iránt az IBUSZ irodáiban is – tudtuk meg. Változatlanul a görög és a török, valamint a spanyol nyaralások a legnépszerűbbek náluk.

A lélektani határ az ellátás nélküli repülős utaknál a 200 ezer forint, a különböző szintű ellátással – reggeli, félpanzió vagy all inclusive – foglalható ajánlatok körében pedig a 250-300 ezer forint.

Ez egy négytagú, két 12 éven felüli gyerekkel utazó család esetében már minimum egymillió forintos költség.

„Mindig is fontos volt a magyaroknak a tengerparti nyaralás, és azt érzékeljük, hogy idén sem fognak lemondani róla” – mondta a Világgazdaságnak Termes Nóra, az IBUSZ Utazási Irodák Kft. hálózati és marketingigazgatója.

Meglehet azonban, hogy a külföldi nyaralásnak a belföldi lesz az ára, vagyis az infláció miatt drasztikusan növekvő megélhetési költségek miatt sokaknak csak egy utazás fér majd bele a büdzsébe.

Az árfolyam- és árgaranciás utak nagyon kedveltek, hiszen lehetőséget adnak, hogy előre tervezhető legyen a nyaralás költsége, és ki lehessen védeni az esetleges későbbi áremelést. Az IBUSZ-nál például február 28-ig 40 százalék előleg befizetése ellenében a cég vállalja, hogy a szerződéskötéskori áron utaztat. A találóan nyársapkásként hirdetett utazások is fokozzák az egyébként is élénk előfoglalási kedvet.

Egyre több utas ismeri fel, hogy az elmúlt években óvatos kapacitástervezésre kényszerült utazási irodák nem fogják túlméretezni a kapacitást.

A biztonságra törekvés az utazási feltételek minden részletére kiterjed. Az ár nagyon fontos és döntő a helyszín és időpont megválasztásánál, de minden másra is odafigyelnek már az utasok, és egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a minőségi szálláshelyek választására. Aki nyugodtan akar utazni, szervezett keretek között teszi, az utazási irodákhoz sok utas visszatért a kiszámítható, szerződésben rögzített feltételek nyújtotta kényelem miatt.

Kielemezték, hogy utazik a magyar Továbbra is szeretik az akciókat a magyarok, illetve egyre többen választják a két-három napos, rövid külföldi vagy belföldi utakat, valamint a jó ár-érték arányú kikapcsolódást.

Az üzemanyagok drágulása és a különböző új adók miatt a repülés ára emelkedett a legnagyobb mértékben, mégis, már az előfoglalási időszakban meglepően jól fogynak a repülős utak az IBUSZ-nál is. Termes Nóra elmondta, hogy van kereslet minden árfekvésű ajánlatra, de az egzotikus térségbe történő utazásokra kevésbé élénkült meg a kereslet, mint a nagyobb tömegek által is elérhető mediterrán ajánlatokra.

Nincsenek rejtett költségek

Az utazási irodák árazása átlátható, nincsenek rejtett díjak, bár azzal számolnia kell minden utasnak, hogy pluszköltségek mindenhol vannak. Tipikusan ilyen az országonként eltérő összegű idegenforgalmi adó, valamint a fakultatív programok ára, az apartmanok által kiszabott légkondicionáló-használati díj vagy egyes helyeken a tengerparti napernyő és nyugágy díja. A charterjáratokkal történő utazás nagyon kedvelt, hiszen a nyolckilós kézipoggyász mellett 23 kilónyi saját poggyász is vihető személyenként, és nincs transzferdíj, van viszont helyi magyar nyelvű idegenvezető is a szervezett utazás árában. Fakultatív programokat mindenhol kínálnak, erre is érdemes előre gondolni és belekalkulálni a nyaralás összköltségébe.

A charterjáratok előnye, hogy utasbarát menetrenddel közlekednek, napközben indulnak és érkeznek, nem éjjel vagy hajnalban.

Mikor lehet a legolcsóbban utazni?

Elő- és utószezonra adják meg az utazási irodák a legkedvezőbb árakat, aki nyaralni szeretne, már június elejétől elindulhat a legtöbb helyre charterjárattal is. A főszezon és vele a legmagasabb árak az európai iskolai szünetek időszakához igazodnak, ami július utolsó két hetében és augusztus első három hetében van. A csúcsszezon tehát összesen öt hét a nyárból, amikor megindulnak a családok, és meg sem állnak a görög, török, spanyol, olasz, horvát, tunéziai és egyiptomi tengerpartokig.

Az IBUSZ hálózati igazgatója szerint idén nyáron ismét nagyon intenzív a kiutazó kereslet a nyugat-európai országokból, akik erős versenytársat jelentenek a népszerű mediterrán nyaralóhelyeken. Sokan csak most utaznak külföldre a Covid óta, az elmúlt nyarakon sok helyen éltek a különböző korlátozások a be- és kiutazó forgalomra egyaránt.

A magyarok kedvencei

Tavaly nyáron az szja-visszatérítés segítette az előfoglalási időszakban az eladásokat, de az idei forgalom máris felülmúlja a rendkívül erős előző évit is több utazási irodánál, köztük a Kartago Toursnál is – tudtuk meg Füri Mihálynétól, a cég ügyvezetőjétől.

Mindenkit meglepett a rendkívül intenzív kereslet

– árulta el a cégvezető, aki leszögezte, hogy az igazi árkülönbséget a két előfoglalási időszak árai között érezhetik csak az utasok, mert tavaly utána történt a nagy ármozgás, vagyis a két főszezon, a tavalyi és az idei várhatóan már nem különbözik számottevően az árszintben.

Nagyon keresett idén is Tunézia, Egyiptom és Törökország, utóbbi az élre ugrott a magyarok toplistáján, vélhetően azért is, mert idén már személyi igazolvánnyal is lehet oda utazni. Tunézia most élénkül, tavaly hozzájuk még csak oltottak vagy az oltatlanok negatív PCR-teszttel mehettek, itt ragaszkodtak a legtovább ezekhez.

Fotó: Fadel Dawod / Getty Images

Egyiptom drágult meg a leginkább, ami a dolláralapú elszámolás, pontosabban az árfolyamváltozás miatt van, az előfoglalás időszakában tavaly a dollár még 310 forint alatt volt, és felugrott egészen 440-ig is, amit az árak is követtek.

Kockázatmentesített árak

Az árfolyamkockázatot a Kartago Tours 30 ezer forint előleg befizetése ellenében átvállalja – jelezte Füri Mihályné. Aki február végéig ennyivel leköti a nyári utazását, a szerződéskötéskori áron utazhat. A tervezhető összeg óriási vonzerő a változó gazdasági környezetben, nem véletlen, hogy az ajánlatnak rendkívül nagy sikere van. Cserébe már év elején el kell köteleződni a nyárra, és hónapokkal előre egyeztetni a munkahelyen a szabadságolás időpontját.

A törökországi all inclusive ellátás nagyon népszerű a magyar utasok körében, ugyancsak a tervezhető, fix költségek miatt.

Ennek ellenére a magyarok azok, akik a legtöbb fakultatív programra fizetnek be visszajelzések szerint.

Növekvő keresletet érzékelnek a Kartago Toursnál a luxusutazások iránt is, ahol a megrendelőknek speciális igényeik vannak, mint például medencekapcsolatos szobák, luxuslakosztályok és felső kategóriás ellátás. Ilyen igény főleg Törökországban és Egyiptomban merül fel.

A luxusra télen is megnőtt a kereslet, nagyon népszerű most például Zanzibár, a Maldív-szigetek és Dubaj a tehetősebbek körében.

Miért kell majd külön fizetni? A mediterrán tengerparti nyaralások időtartama jellemzően nyolc nap, azaz hét éjszaka. A tipikusan két-négy személyes görög apartmanok légkondicionálási költsége napi 8 euró. Az idegenforgalmi adó egy hétre az apartmanokban és az alacsonyabb kategóriás szállodákban egységenként (apartman/szoba) 3,5 euró, a háromcsillagos hotelekben 10,5 euró, a négycsillagosokban 21, az öt csillagos szállodákban szobánként 28 euró. A napernyő és a nyugágy szettenként (két nyugágy, egy napernyő) 7 euró naponta. A fakultatív programok ára nagyon különböző, általában 30–70 euró között mozog, és 5-10 százalékkal drágult egy év alatt. Az euró aktuális árfolyama fixált árú utazásoknál a pluszköltségek révén befolyásolhatja a teljes kiadás forintban számított összegét.