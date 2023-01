Ezekben az órákban hagyják el a budapesti Airbnb-szállásokat a szilveszterezni érkezett utolsó turisták, akik jellemzően három-négy éjszakát töltöttek itt, és olyan nagy számban érkeztek, hogy az év utolsó napjaiban gyakorlatilag mind megteltek a magyar fővárosban kiadásra kínált lakások – tudta meg a Világgazdaság.

A decemberi összforgalomról még nincsenek adatok, de az előző hónapban nőtt a vendégforgalom, miközben csökkent az átlagos kihasználtság, mert többen próbáltak szerencsét a piacon. A januári foglalási naptárak pedig gyakorlatilag üresek, konkrétan óriási fékeződést látunk

– ismertette Schumicky Balázs, a Magyar Apartmankiadók Egyesületének (MAKE) elnöke, az Apartman Tanácsadás tulajdonos ügyvezetője.

Januárra minimális foglaltságról számoltak be az egyesület tagjai, akik az összességében remekül sikerült tavalyi év után egyelőre nem tudják mire vélni a csendet. A MAKE elnöke szerint a kedvezőbb forgatókönyv alapján visszatért a Covid előtt megszokott szezonalitás, amelyben az év első egy-két hónapja klasszikus holtszezon. Ez a tavalyi utazási eufória után mindenképp jelentős forgalomcsökkenésben nyilvánulhat meg, de legalább reményt adhat arra, hogy néhány hét után beindulnak az előfoglalások.

A rosszabb forgatókönyvben azonban nem másról van szó, mint hogy megérkezett az európai gazdasági válság.

Mindenesetre soha ilyen bizonytalanul nem indult az év. A Covidról ugyanis lehetett tudni, hogy belátható időn belül vége lesz, de a háború, valamint a vele járó gazdasági és politikai következmények hatósugara, időtartama ma még megjósolhatatlan

– szögezte le Schumicky.

A magyar turizmus számára fontos célpiacokon már novemberben és decemberben hangsúlyosabb volt az energiaár-növekedés, az infláció máshol is húsba vágó, bár jóval elmarad a náluk tapasztalttól. Igaz viszont, hogy a gyenge forint megtámaszthatná a keresletet.

A legtöbb budapesti szálláshely üres a következő két-három hétben, miközben a Budapest Airport is visszavágta már az idei utasszám-előrejelzését, és a szállodaszövetség is legfeljebb stagnálásra számít a budapesti vendégéjszakák terén

– emlékeztetett a MAKE elnöke. A híresen jól költő és sokat időző orosz és ukrán turistákkal hosszú távon nem számolhatnak a magyar turizmusban sem, és még mindig bizonytalan a kínai nyitás utáni helyzet is.

A budapesti Airbnb-kapacitás is sokkal lassabban áll helyre a járvány után, mint várható volt. A pandémia előtti 16 ezres lakásszámtól immár tartósan elmarad a piac, amely a 6-7 ezres mélypontról 10 ezerig tudott csak visszakapaszkodni. A szakértő úgy véli,

valószínűleg sokan belátták időközben, hogy ez a fajta tevékenység rettentően munkaigényes, rengeteg az adminisztráció, és nagyok a kockázatok.

Ugyanakkor vannak jelek, hogy megjelentek azok az amatőr befektetők is, akik azt gondolják, hogy bármilyen adottságú és lokációjú ingatlannal pénzt lehet keresni az Airbnb-piactéren. Ők nagyon veszélyesek önmagukra és a többiekre nézve is, mert nincsenek tisztában az önköltségek összegével, az adókkal, a saját idejük értékével, miközben leviszik az árakat, mert biztos pénzt akarnak keresni. Mindeközben a professzionális házigazdák elkezdték emelni, ezáltal az európai átlaghoz közelíteni a budapesti árakat, amelyek még így is a bécsi és a prágai szint alatt vannak.

Tavaly, az utolsó negyedévben 10-20 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit euróban a budapesti Airbnb-szállások árai, ami a forint gyengülésével is kalkulálva már tényleges áremelés volt, nem csupán inflációkövetés.

A szerencselovagok szilveszter környékén lendültek be igazán, amikor olyanok is hirdettek budapesti lakásokat rövid távú kiadásra, akik sem azelőtt, sem azóta.

Megszaporodtak az egylakásos, amatőr lakáskiadók, akik a hosszú távú kiadásnál nagyobb bevétellel kecsegtető airbnb-zésre váltottak.

Csakhogy ők lesznek azok – a szakértő tapasztalatai szerint –, akik a leggyorsabban ki is csekkolnak onnan, amint elmaradnak a várt foglalások.

Most volt hova belépni, hiszen a lakások mintegy tizedét ki sem nyitották télire a rezsipara miatt. Tovább árnyalhatja az árazást az is, hogy azokban a társasházakban, ahol nincs külön mérő a gázfogyasztásra, meg kell emelni a közös költségeket, ami magával hozza a szállásdíj emelését is. Ez szerencsétlen módon éppen egy gyenge forgalmú időszakra esik, amikor a bevételkiesés ellen épp a legrosszabb módon, árcsökkentéssel igyekezhetnek védekezni egyes házigazdák – figyelmeztetett a veszélyekre a szakember.

A 2023-ra vonatkozó Airbnb-piaci prognózisokat megfogalmazni nehéz, mert sok az olyan ismeretlen tényező, amely markánsan alakíthatja a tendenciákat

– mondta az egyesületi vezető.

Ma még nem tudni például, hogyan áll helyre a légi közlekedés, milyen repülőjegyárak lesznek az idén, és hogy valóban vonzó alternatíva lesz-e az emelkedő albérletárak révén a hosszú távú lakáskiadás piaca. Tavaly egyébként a bátrak jártak jól, jelesül azok, akik tavasszal visszatértek az airbnb-zéshez.