Matolcsy György 100 Words néven ismertté vált sorozatának írásait On the Edge of Times címmel ősszel rendezte kötetbe a Pallas Athéné könyvkiadó (PaBooks), amelyet most magyar nyelven Az idő mintázatai címmel publikált.

A kötet azoknak az írásoknak a gyűjteményét tartalmazza, amelyekben az MNB elnöke tekintélyes nyugati gondolkodók, véleményvezérek elemzéseire, felvetéseire reagált az elmúlt évek során,

és új szempontokra és a szokásostól eltérő megoldásokra irányította rá az olvasók figyelmét.

A könyv jelentős részét kitevő írások a Financial Timesban megjelent nyugati liberális véleményformáló személyiségek és közép-európai gondolkodók között zajló diskurzusra reflektáltak rendhagyó üzenetek formájában. A 100 Words írásai foglalkoznak a gazdasági fejlődésben tapasztalható ciklusokkal, a válságok mintázataival, a kormányzás és a növekedés összefüggésével, költségvetési kérdésekkel, a koronavírus-járvány hatásaival, „Kína 200 éves maratonjaival”, az európai dilemmákkal, a pénz jövőjével, az euró maradandó hibáival, a felfedezések új korával, a fenntartható társadalmi környezettel vagy éppen a szabadság kontra biztonság kérdéskörével.

Gazdaságtörténeti példákkal illusztrálva az MNB elnöke arra is felhívja a figyelmet, hogy a Covid–19-járvány kitörése óta az 1970-es évek eseményei köszönnek vissza, amikor az Egyesült Államokban Németország és Japán visszafogását célzó politikai döntéseket hoztak, amelyek gyötrelmes évtizedet, magas inflációt és alacsony növekedést indukáltak a világgazdaságban. Az amerikai gazdaság által fizetett ár is meghaladta a gazdasági riválisoknak korábban okozott károkat.

A 2020-as évek mintázatai hasonlónak tűnnek a 70-es években tapasztaltakhoz, vagyis a gazdasági mellékhatások jóval jelentősebbek lesznek, mint amit most bárki el tud képzelni

– írta.

A jegybankelnök a kötet köszönetnyilvánító előadásában megfogalmazta, hogy

meg kell érteni az idő mintázatait annak érdekében, hogy meg tudjuk nyerni az előttünk álló évtizedeket.

Az elmúlt évszázadban minden 25 évben egy új pénzügyi rendszer lépett életbe, amelynek egy újabb mérföldkövéhez érünk az évtizedben, mégpedig a jegybanki digitális pénzek térnyerésével. Véleménye szerint az egyre inkább felgyorsuló, káoszba tartó világgazdaságban rendet kell teremteni, ezért

az egyensúly és a rend irányába kell menni.

Az új időkben, új egyensúlyi térszerkezetekre van szükség, és közösen kell azokat a megoldásokat megkeresni, amelyekkel hosszú távon is egyensúlyi, ezáltal fenntartható növekedés érhető el. A jegybank elnöke kiemelte, hogy a jelenlegi kétpólusú világban Magyarország és Közép-Európa a geopolitikai helyzetéből adódóan csapdában van.

Ennek az egyetlen megoldása pedig csak egy erős és sikeres gazdaság felépítése lehet.

Véleménye szerint tudásra és együttműködésre épülő reformokra van szükség, hogy meg tudjuk nyerni az előttünk álló éveket, ehhez pedig segítséget nyújthat a kötet.