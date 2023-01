Változatlanul széles a kínálat szabad álláshelyekből a hazai bankok honlapjain: a mérlegfőösszege alapján nyolc legnagyobb szereplő honlapjain csütörtökön összesen 1290 hirdetés szerepelt.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

A VG által összegyűjtött adatok alapján a közel 1300 pozíció ugyan nem számít új csúcsnak – majdnem pontosan egy éve több mint 1400 hirdetést számoltunk össze –, ám a szektor teljes állományi létszámához mérten eléggé jelentős mennyiség. Ami az utóbbit illeti, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb adatai szerint

2022 harmadik negyedévében átlagosan 38 785 munkavállaló dolgozott a hazai hitelintézeteknél, amely nagyjából 200 fővel – fél százalékkal – elmaradt az egy évvel korábbitól.

A létszám enyhe mértékű csökkenéséből nem szabad messze menő következtetéseket levonni, hiszen az 2020 óta folyamatosan 38 ezer és 39 ezer között mozog, vagyis nagy kilengések nincsenek a piacon. (Érdekes ugyanakkor, hogy az MNB által a tavalyi harmadik negyedév végére kimutatott személyi jellegű ráfordítások az enyhe létszámcsökkenés ellenére is 7,8 százalékkal emelkedtek a hitelintézeteknél éves összevetésben, és meghaladták a 362 milliárd forintot.)

Az aktív álláshirdetéseknél sincsenek óriási elmozdulások a korábbi években megfigyelhető trendekhez képest. Így például a meghirdetett ajánlatok nagy többsége – bő 76 százaléka – budapesti munkavégzésre vonatkozik, tehát jóval könnyebb a dolga annak, aki a fővárosban keres banki állást. A másik, hogy

a jó értékesítőkért, fióki munkatársakért is két kézzel kapkodnak a bankok: a csütörtöki állapot szerint a legnagyobb szereplőknél 525 ilyen hely volt szabadon, ami az összes meghirdetett pozíció hozzávetőleg 40 százalékát jelentette.

Az IT szintén hiányterületnek számít a bankszektorban (is), hiszen a nyolc szereplőnél több mint 220, az informatikához köthető pozíció volt nyitott. Az utánpótlást erősíteni hivatott gyakornoki, illetve pályakezdőknek szánt pozíciókból is változatlanul sok akad a bankoknál, ezek adták az összes meghirdetett álláshely bő tizedét. Érdekes egyébként, hogy a fióki értékesítői és a gyakornoki álláshelyek súlya szinte teljesen megegyezik az egy évvel korábbival.

A szabad álláshelyek számát illetően viszont elég nagy a szórás az egyes szereplők között. A csütörtöki állapotok szerint a legtöbb álláshelyet – nem meglepő módon – a Magyar Bankholdinghoz tartozó MKB Bank kínálta, ahol megközelítette a 380-at a szabad pozíciók száma. Erős a kínálat az OTP Bank honlapján is, ahol 227, illetve a K&H-nál, ahol kereken kétszáz hirdetés szerepelt.