Az infláció és az üzemanyagárak emelkedésének hatását a tavalyi év második felében már erősen érezték a turisztikai piacon is, ahol átlagosan 15-20 százalékos, vagy helyenként ezt meghaladó áremelkedések voltak jellemzők. Most azonban a tavalyi év második feléhez, különösen a negyedik negyedévhez képest egyelőre nem tapasztalnak nagyobb emelkedést a piaci szereplők – válaszolta a Világgazdaság kérdésére Bakó Balázs, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) szóvivője.

Még nagyon az év elején vagyunk, de ha nem történnek további kedvezőtlen, az utazások árát befolyásoló változások, bízunk benne, hogy a tavalyihoz viszonyított idei áremelkedések nem haladják meg a 10 százalékot

– tette hozzá a szóvivő.

A repülőgépes utazást tartalmazó utazási csomagokkal kapcsolatban is ez a várakozás, hogy a nagy drágulásokon már túljutott a piac, hiszen a repülőjegyek ára év végére már átlagosan 25-30 százalékkal megemelkedett.

A drágulás ellenére változatlanul nagy a kereslet a szervezett utak és a külföldi nyaralások iránt. A last minute lehetőségre spekulálók tavaly nem jártak jól, és ez a tendencia várhatóan idén is folytatódni fog, a biztonság és a tervezhetőség felértékelődött, érdemes a tervezett induláshoz képest idén is inkább minél korábban lefoglalni a repülőjegyeket vagy az utazási csomagokat a kedvezőbb árak elérése érdekében – tanácsolják a piaci szereplők.

Máshol nyaralunk majd, mint eddig?

Az áremelések, a gyengébb forint, az erősödő infláció nyomán felmerül, hogy kevesebb marad az idén a háztartási költségvetésekben utazásra, ezért esetleg megváltozik a kereslet iránya, vagyis más, olcsóbb destinációk kerülhetnek képbe.

A MUISZ szóvivője szerint azonban nem így van, és nem is számítanak arra, hogy felborul a klasszikus népszerűségi sorrend idén.

Várhatóan a nyáron megszokott destinációk lesznek a legnépszerűbbek továbbra is.

Örökzöld nyári úti cél tehát Törökország, Görögország, Horvátország, Olaszország, Spanyolország, Egyiptom, Tunézia, és változatlanul népszerűek a tengeri hajóutak mind egyénileg, mind csoportosan.

Horvátország, a verhetetlen nyári kedvenc esetében ráadásul a schengeni övezethez csatlakozással nagy előnyként jelentkezik idén a sokkal gyorsabb határátkelés, bár az autópálya-kapuknál csúcsforgalomban ezután is torlódásokra lehet számítani

– mondta Bakó Balázs. A MUISZ illetékese emlékeztetett rá, hogy Törökország esetében is van könnyítés, 2022 ősze óta magyar állampolgárok szabadidős céllal személyi igazolvánnyal is beutazhatnak.

Törökországi kínálatok már nagy számban elérhetők, a görögországi és ciprusi utazási ajánlatokat pedig folyamatosan, de egyelőre még csak elszórtan jelentetik meg az érintett hazai utazási irodák.

Last minute helyett first minute

A first minute akciók első szakasza már le is zárult a múlt év utolsó napján, az elérhető kedvezmények mértéke destinációktól és utazásszervezőktől függ. Mivel a tengerparti nyaralások kínálatával ezekben a hetekben jelenik meg több érintett hazai utazásszervező, az előfoglalási kedvezmények folytatódnak, Bakó Balázs tájékoztatása szerint várhatóan március 31-ig.

Kétségtelenül jobb helyzetben van, aki hamar elköteleződik,

a kedvelt tengerparti nyaralóhelyeken a szállodák is jelentős mértékben alkalmazzák az előfoglalási kedvezményeket. Ezt mindenképpen érdemes figyelembe venni a nyaralások tervezésénél, vagyis minél előbb érdemes foglalni – jelezte kérdésünkre Bakó Balázs.

Az all inclusive ellátás árazása jellemzően a fogadó ország élelmiszerár-változásához igazodik, a fakultatív programok árai azonban összességében nem változnak nagyobb mértékben 2022 második fél évéhez képest.

A pandémia miatti kétéves, nehéz időszakban utazási irodák összevonására, valamint elbocsátásokra is sor került, de komolyabb utazási irodai csődre nem. Az idei évet illetően már nagyon bízik a MUISZ a 2019-es évhez hasonló szezonban.

Bár év elején még nem lehet pontosan előre jelezni, hogy milyen lehet a nyári szezon, az

mindenképpen ígéretes, hogy a tavaly tapasztalt megnövekedett utazási kedv hatását változatlanul érzik az irodák.

Sokan érdeklődnek, folyamatosan érkeznek már most is az ajánlatkérések és foglalások.