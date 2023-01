Mégsem kezd csoportos létszámleépítésbe a Magyar Posta – ezt Fónagy János államtitkár válaszolta a parlamentben egy írásban feltett kérdésre.

Fotó: Lang Róbert / Somogyi Hírlap

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt: a Magyar Posta tavaly ősszel jelentette be, hogy több száz postát zárnak be országszerte az energiaválság miatt, és csoportos létszámleépítésbe is kezdenek. A tervek szerint Budapesten 150 dolgozót, három megyében pedig még 30-30 főt küldtek volna el.

Fónagy a válaszában azt írta: a tavaly novemberben felállt új menedzsment felülvizsgálta a terveket, és úgy döntött, hogy mégsem hajtják végre. Arra már nem tért ki, hogy eddig hány embert küldtek el, utolsó mondatként pedig hozzátette: a menedzsment a hatékonyságjavítási lehetőségeket továbbra is vizsgálja, és a későbbiekben dönt a szükséges intézkedésekről.