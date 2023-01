Új lendületet ad Ázsia Továbbra is csak részleges a járvány előtti szintekhez képest a helyreállás, ugyanakkor ez a belföldi turizmusnak a nyári hónapokban már teljes mértékben sikerült tavaly, ami magas bázist eredményezett – kommentálta a KSH novemberi számait Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője. A szigorú kínai járványellenes korlátozások feloldása most újabb lendületet adhat a nemzetközi turizmusnak. Kockázatos viszont – tette hozzá Suppan Gergely –, hogy számos európai országban az infláció érdemben meghaladja a bérnövekedést. A nemzetközi turizmus fokozatos javulását tükrözik a Liszt Ferenc repülőtér forgalmi adatai is. Novemberben a légi utasforgalom 33,8 százalékkal nőtt az egy évvel ezelőttihez képest, azonban még mintegy 24 százalékkal marad el a három évvel ezelőtti, a járvány előtti 2019. októberi szinttől.