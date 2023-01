A metaverzum és a Web3 rövid idő alatt kiemelt szerepet kapott sok vezető stratégiai gondolkodásában. A Goldman Sachs a Bloomberg becslésére hivatkozva 800 milliárd dolláros potenciált lát a technológiában már 2024-ig, vagyis nagyon rövid távon. Ezzel arányos nagyságú befektetések áramlanak az ágazatba, a kiskereskedelmi szereplők körében is egyre nagyobb a lelkesedés az üzleti lehetőségek iránt. Más elemzések azonban inkább csak marketingbefektetésről, mint valódi forgalom- vagy piactermelő beruházásról szólnak a kiskereskedelem esetében. A helyzet ugyanis az, hogy a vállalkozásnak sincs világos képe arról, hogy végül mivé is fog válni a metaverzum, ez pedig alapvető kihívást jelent a befektetések programozásában.

Fotó: GettyImages

A kutatások szerint a fogyasztóknak sincs egyértelmű képe arról, hogy a metaverzum jelenlegi formájában milyen, és hogy a következő években milyenné fejlődhet, illetve arról sem, hogy pontosan mi is ez.

Amerikai kutatások szerint a magasabb jövedelmű fogyasztók nagyjából fele van tisztában van a metaverzummal, a kisebb jövedelműek 20 százaléka mondja magáról, hogy tudja mi az. Ez azonban irreleváns adat ahhoz képest, hogy azok a fogyasztók, akik részesei a metaverzumnak, jellemzően nem itt költenek pénzt, az adatok szerint ennek a felhasználói körnek mindössze 2-2,5 százaléka vásárolt már ebben a közösségi térben hozzáférhető webshopban.

Mi is az a metaverzum?

Az ötlet már jó ideje létezik, és elsősorban a játékipar nagymértékű növekedésnek köszönhetően vált egyre népszerűbbé. (Az úgynevezett Open World játékok példázzák a digitálisan kiterjesztett világok iránti hatalmas igényt, ahol a valós felhasználók avatárjai élhetnek, dolgozhatnak, kalandozhatnak és interakciókat hajthatnak végre valós karakterekkel és nem valós gépi, úgynevezett NPC-kel.) A nagy IT-cégek, mint például a Facebook által is építgetett metaverzum kollektív megosztott terekről (világokról) szól, amelyek egyre több virtuális együttműködési modellt ölelnek át, magukban foglalva mind a teljesen digitális környezeteket, mind a fizikai világ digitális kiterjesztését. Ezekben a gyorsan fejlődő, több dimenziós világokban a felhasználók teljesen új élményeket szerezhetnek, olyan csúcstechnológiák révén, mint a kiterjesztett valóság/virtuális valóság (AR/VR), 5G, mesterséges intelligencia (AI) vagy a felhő.

Ma a metaverzumba lépésre, illetve annak megtapasztalására alkalmas eszközökre fordítanak nagyon sok pénzt a gyártók.

(A fejlesztés vége az lehet, hogy a ma használt bumfordi VR-sisakokat maga mögött hagyva az iparág megérkezik a kontaktlencse méretű eszköz gyártásához, amely egyszerre biztosítja a felhasználónak a virtuális és a valódi élethez szükséges térérzékelést. De ez még egyelőre a sci-fi kategóriája.))

Persze a metaverzum ma is erős tőkevonzó. Tavalyelőtt 10 milliárd dollár fejlesztési összeg került a gazdaság ezen szegmenségbe, ám a felvevőképessége még ennél is jóval nagyobb lehetett. Számítások szerint a piacon most mért 135 milliárd dollár befektetési potenciál 3-4 éven belül 1350 milliárd dollárra ugorhat. Ez nagyon csábító lehet a vállalkozások számára.

Ha úgy képzeljük el a metaverzumot, mint egy házat, ahol az élmények zajlanak, akkor a Web3 az a mögöttes infrastruktúra, amely lakhatóvá teszi a házat. A Web3 teszi lehetővé a metatér kulcsfontosságú rendszereit, például az irányítási modelleket, a gazdasági alapmechanizmusokat és még a társadalmi normákat is. Ezeknek a rendszereknek az alapmodellje egy decentralizáltabb internet, ahol nem egyetlen entitás vagy személy birtokolja a hatalmat, így az azzal való visszaélés is kizárt, a rendszer kialakításának köszönhetően. A Web3 a blokklánc, a kriptopénz és az NFT-k (non fungible token, ami a digitális alkotásokhoz kapcsolt forrás kód, amely az alkotás eredetiségét igazolja, esetenként nagy értéket képvisel) segítségével teszi lehetővé az egyének és a vállalkozások számára az egymással való együttműködést és érték-, vagy árucserét

– mondta Hosszu Gábor, a Deloitte Magyarország technológiai tanácsadás üzletágának igazgatója.

A Deloitte a metaverzum terjedésére három lehetséges forgatókönyvet vázol fel: a teljes elmerülés (full immersion), az elszigetelt generáció (isolated generation) és a kiterjesztett élet (augmented life).

Az első esetben tömeges elterjedésről beszélhetünk, amikor a lakosság nagy része napokat és éjszakákat tölt a metaverzum által lehetővé tett interakciókban elmerülve. A második esetben az elterjedés a korai alkalmazókra korlátozódik, ők azonban az idejük mellett a pénztárcájuk egy részét is a metaverzumnak szentelik. Ez a csoport elég vásárlóerővel rendelkezik ahhoz, hogy a kiskereskedelmi szereplők érdeklődését is indokolttá tegye. A harmadik esetben pedig a metaverzum úgy fejlődik, hogy a fizikai világot fejlettebb technológiákkal egészíti ki, hogy megkönnyítse és kiegészítse a lakosság jelenlegi mindennapi tevékenységeit. Mielőtt azonban bármelyik jövőbeli szcenárió kialakulna, számos olyan kihívást kell leküzdeni, melyek a metaverzum széleskörű használatának jelen pillanatban az útjában állnak. Ilyenek többek között a hozzáférhetőség, bizalom, felhasználói élmény és átjárhatóság kérdésköre az egyes platformok között.

Fontos leszögezni, hogy a metaverzum, mint filozófiai kérdés nem kizárólag egy IRL (in real life, vagyis a valós életben) zajló események melletti virtuális világot kínál, hanem valós életteret (földet, ingatlant, munkát, pénzkereseti lehetőséget, kikapcsolódást, társasági életet stb.), ami jóval több kérdést vet fel, mint a Deloitte által megfogalmazott problémák. Más elemzések szerint a legfontosabb kérdés, hogyan lehet átkonvertálni egy-egy felhasználó IRL-ben keletkezett jövedelmét, vagyonát a metaverzumba és még nagyobb kérdés, hogy megéri-e?

Digitális transzformáció

„A metaverzum több világból áll, és nem világos, hogyan lehet majd könnyen átjárni és a digitális javakat transzferálni a világok között (nem csak IRL, hanem a meta világai között is – a szerk.). A legtöbb fogyasztónak nincs teljes körű hozzáférése a szükséges technológiákhoz és szolgáltatásokhoz, az internetes csalásokkal pedig nehéz megalapozni a bizalmat. Ráadásul ma még nehézkesnek és karikatúraszerűnek is tűnik egy-egy ilyen virtuális világ, ami miatt sokan elveszíthetik érdeklődésüket a kezdeti hype után. A technológiának pedig vannak fizikai és mentális egészségre gyakorolt negatív hatásai is, melyekhez hozzáadódik a kripto- és blokklánc-tevékenységekhez kapcsolódó nagy karbonlábnyom is. Ez mind akadályozhatja a metaverzum mögött álló technológiák elterjedését” – mondta ezzel kapcsolatban Fazekas István, a Deloitte Magyarország technológiai tanácsadás üzletág tanácsadója.

Éppen ezért gondolják más elemzők, hogy ma még elsősorban marketingről, marketingbefektetésről van szó akkor, amikor egy gyártó, egy márka tulajdonosa, vagy szolgáltató üzletet nyit a metaverzumban. A „platformot” beépíti az úgynevezett omnichanel (különféle netes megjelenési formák, mint web, közösségi média felületek) rendszerébe. Ennek megfelelően

a jövőkutatók 10-20 évet adnak a metaverzum „beérésének”, ami azt jelenti, hogy a mai 18 éven felüliek lehetnek az első olyan generáció, amely az ideje, tevékenységei, élete 90 százalékát már ebben élik.

A mai 30-asok nem feltétlenül lesznek hajlandók lemondani az IRL-ben megszerezett reputációjukról, karrierjükről, vagy az abban megszerezhető, úgynevezett totális élményekről.

A kihívások ellenére az első fecskének számító kiskereskedelmi szereplők már elkezdték a metaverzumot érintő számos felhasználási esetből származó adatok kinyerését. Az ügyfelekkel való személyesebb kapcsolat fenntartása érdekében egy sportszergyártó cég, a Nike például saját márkás NFT-ket dobott piacra, egy divatipari kiskereskedelmi lánc pedig virtuális kirakatot nyitott, ezzel is növelve vásárlóik azon érzetét, hogy a metaverzum nyújtotta kereteken belül is lehetséges személyesebb légkört teremteni. Új üzleti modellek is kialakultak: vannak éttermek, ahol csak bizonyos NFT-k birtokában lehet fogyasztani.

Az avatárnak valódi, kézzel fogható termékekre is szüksége lesz

A metaverzum felhasználási spektrumai azonban nem korlátozódnak a fogyasztói interakciókra. Ezt a technológiát a hatékonyság növelésére és a munkavállalói kompetenciák fejlesztésére is használják. Az autóiparban digitális vezetésszimulációt fejlesztettek ki, amely lehetővé teszi egy vállalat számára, hogy szimulált környezetben etnográfiai kutatásokat végezzen. Emellett az új munkaerő bevonásának számos – a világjárvány által felgyorsított – alkalmazását láthattuk a fejlett virtuális betanítás, onboarding és mentorálás területén is.

A jövőkutatók szerint ez az, ami komoly lehetőségeket rejt a kiskereskedelem számára a virtuális kiterjesztett világban. Hiszen nem csupán arról van szó, hogy az avatárnak virtuális ruha, ház, eszközök kellenek, hanem a valós felhasználónak valós termékekre is szüksége lesz.

Ennyi lehetőség mellett a kiskereskedelmi szereplőknek nem csupán arra kell összpontosítaniuk, hogy értékesítsenek-e a metaverzumban, hanem arra is, hogy hogyan tegyék ezt differenciált módon. Sok korábbi technológiai vívmánytól eltérően a metaverzum izgalmas aspektusa, hogy a vállalatok nem kényszerülnek arra, hogy stratégiájukat a technológiához igazítsák.

Ugyanis a technológia itt csak a hozzáférést biztosítja a világhoz, alapvetően nem módosítja a fogyasztói magatartást.

A Deloitte példája szerint: amikor a televízió az 1950-es években népszerűvé vált, a vállalatoknak át kellett alakítaniuk a marketingstratégiájukat, hogy olyan fogyasztókat célozzanak meg, akik a műsorszóráshoz igazították életmódjukat. Az 1980-as években, amikor a Bloomberg terminál pénzügyi körökben nélkülözhetetlen eszközzé vált, a bankok és a vagyonkezelők átformálták stratégiáikat, hogy a korábban nem elérhető (pénz-, derivatív termékpiaci) információkat a platform segítségével gyorsan és hatékonyan be tudják illeszteni a mindennapi működésükbe. Amikor a 2010-es évek elején megjelentek az első okosnak számító mobileszközök, a vállalatok mobilspecifikus tervvel egészítették ki stratégiáikat, hogy elérjék azokat a fogyasztókat, akik már nem voltak helyhez kötve. Ezzel szemben

a metaverzumot úgy tervezték, hogy az élet minden aspektusára kiterjedjen.

Ennek eredményeképpen a vállalatoknak nem feltétlenül kell megváltoztatniuk alapvető stratégiai megkülönböztető jegyeiket, hanem inkább annak határait kell feszegetniük a metaverzum nyújtotta lehetőségekkel karöltve.