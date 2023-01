Kitört az előfoglalási láz az árgaranciás mediterrán nyaralásokra Meglepően jól fogynak a nyári tengerparti utak. Az előfoglalási kedvezmények is élénkítik a vásárlási kedvet, ha ilyen ütemben telnek be a helyek, aligha lesz szerencséjük a last minute ajánlatokra váróknak az idén. A tavaly nyári megtorpanás miatt óvatosan terveztek az utaztatók, de egyre inkább úgy tűnik, nem fognak lemondani a külföldi nyaralásról a magyarok.